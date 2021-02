Juliano Mello, fratello Dayane/ “Mi sono preso cura di te”: a Non è la d’Urso…

Juliano Mello è il fratello di sangue di Dayane Mello

Juliano Mello e Dayane Mello sono nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, Dayane e Juliano hanno un rapporto speciale. Molto legata al fratello, la modella brasiliana ha parlato spesso di lui nella casa del Grande Fratello Vip raccontando anche le sofferenze che hanno affrontato insieme prima che il padre si prendesse cusa di entrambi. Un rapporto importante, unico che è diventato ancora più solido negli ultimi cinque mesi. Juliano, infatti, sta seguendo dal Brasile le avventure della sorella nella casa di Cinecittà e, questa sera, nel corso di Live – Non è la D’Urso, racconterà nuovi dettagli sul rapporto con Dayane che ha potuto sentire negli ultimi giorni dopo la morte del fratello Lucas la cui vita è stata spezzata da un terribile incidente automobolistico.

“Tanti dei miei fratelli non li conosco, li ricordo vagamente. Juliano è il mio unico fratello di sangue, è stato sempre presente nella mia vita fino a oggi”, ha detto Dayane parlando del fratello.

JULIANO MELLO, UN RAPPORTO UNICO CON DAYANE

Juliano Mello rappresenta tutto per Dayane che, da quando è nella casa del Grande Fratello Vip, ha parlato spesso del legame che ha con Juliano, una delle persone più importanti della sua vita. “Mio fratello per me è stato anche madre e padre”, ha raccontato Dayane a cui, nelle scorse settimane, Juliano, tramite le telecamere del reality condotto da Alfonso Signorini, le ha fatto recapitare un videomessaggio – “Sei così bella come sempre. Mi manchi tanto, tantissimo. Ti vedo sempre alla tv, sei molto importante per me”. Dayane e Juliano hanno condiviso esperienze indimenticabili come un viaggio ad Amsterdam: “Io e lui siamo andati insieme ad Amsterdam senza soldi, abbiamo passato un sacco di difficoltà, è stato un viaggio indimenticabile”. Juliano si è preso cura di Dayane, ma anche dei fratelli più piccoli come ha raccontato lui stesso in un successivo collegamento con il Grande Fratello Vip.





