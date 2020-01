Julie Andrews, Mary Poppins/ “Dopo l’operazione alle corde vocali non posso più cantare”

Julie Andrews torna in tv nel film “Mary Poppins“, il romanzo del 1934 scritto da P. L. Travers che racconta la storia della nanny inglese più famosa ed amata di sempre. Un ruolo che ha regalato all’attrice britannica una grandissima popolarità trasformandola in una vera star del cinema americano ed internazionale. La storia di Mary Poppins è quella di una nanny speciale dotata di poteri magici e creatività che arriva nella vita di una fredda famiglia di banchieri della zona Bank di Londra. Il film campione di incassi, vincitore di cinque premi Oscar, è ancora oggi una delle pellicole di maggior successo del cinema mondiale con un incasso pari a 45 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Non solo, il film ha creato delle vere e proprie frasi cult come “Basta un poco di zucchero” e “Supercalifragilistichespiralidoso” che hanno conquistato il cuore di grandi e piccini di diverse generazioni. Ad oggi, infatti, si conta che il film sia stato visto da ben 200 milioni di telespettatori.

Julie Andrews: “vedo sempre il bicchiere mezzo pieno”

L’attrice e scrittrice britannica non è proprio come Mary Poppins. “Dico le parolacce, sono una maga delle colazioni ma una frana ai fornelli” ha dichiarato Julie Andrews durante un’intervista rilasciata a Vogue.it in occasione della sua recente partecipazione alla Mostra del cinema di Venezia dove ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera. L’attrice, interpellata sul segreto della sua eterna giovinezza, ha dichiarato: “il merito va a tutto al make-up artist. Personalmente già mi sembra incredibile che alla mia età riesca ancora a spiccicare parola, forse perché sono una persona curiosa che ama parlare con tutti”. Non solo, la Andrews ha rivelato anche la sua filosofia di vita molto Italian Style: “quella italiana mi sembra molto saggia: a Venezia, ma anche a Roma, ho notato che le persone si godono la vita. Lavorano tanto è vero, ma sono felici. E io che sono un’ottimista e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno non potrei essere più d’accordo”.

Julie Andrews: “Esibirmi con una grande orchestra è il piacere più grande della vita”

Julie Andrews ha poi ricordato la grande amica Audrey Hepburn a cui venne affidato il ruolo di My fair lady che per tanti anni aveva portato al successo nei teatri. Nessun dispiacere però nel rinunciare a quel ruolo: “l’avevo portato a teatro a lungo, ma lei era una mia cara amica quindi molto presto mi sono resa conto che quella mancata occasione mi ha portato a tutto il resto”. L’attrice – cantante, che tutti ricordiamo per alcuni brani cult interpretati nel film “Mary Poppins”, ha rivelato di non essere più in grado di cantare: “dopo aver subito un’operazione alle corde vocali non posso più farlo, quindi cerco di esprimermi in altri modi, come la scrittura del libro “Home Work: A Memoir of My Hollywood Years” che esce a ottobre, a quattro mani con mia figlia. E comunque sento sempre la musica nella mia testa e la canto dentro di me, non potendo farlo più a voce e mi manca immensamente”. L’attrice, vincitrice del Premio Oscar alla miglior attrice proprio per la sua interpretazione di Mary Poppins, ha anche rivelato alcuni retroscena inediti: “mi cantavano ‘basta un poco di zucchero…’ offrendomi cocaina” in occasione di un party hollywoodiano dove i padroni voleva vedere “come sarebbe stata Mary Poppins da fatta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA