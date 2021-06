Julie & Julia/ Video, su La7 il film con Amy Adams e Meryl Streep (oggi, 14 giugno)

Julie & Julia, una commedia drammatica

Julie & Julia sarà trasmesso da La7 in prima serata dalle 21.20 di oggi, 14 giugno 2021. La rete di Cairo, settima a livello nazionale, propone in prima serata la commedia drammatica della regista Nora Ephron con Amy Adams e Meryl Streep nei panni delle due protagoniste. La pellicola è stata pubblicata nel 2009 presentato fuori concorso al Festival Internazionale del Film di Roma dello stesso anno.

Il film regala momenti tristi e altri in cui scappa un sorriso, la classica opera che si basa su due personalità forti in grado di attirare su di loro lo sguardo del pubblico e riuscendo a incatenarlo alla poltrona. Sicuramente ci troviamo di fronte a un’opera completa e piena di spunti che dall’inizio alla fine fanno vibrare il cuore della gente.

Julie & Julia, la trama del film

La pellicola Julie & Julia è ambientata nel 2002. Julie Powell è una brillante scrittrice di ventinove anni, bloccata però in un lavoro che non la soddisfa presso un call centre. La società per la quale lavora si occupa della ricostruzione dell’area del World Trade Center, colpita dagli attentati terroristici dell’11 settembre 2001.

Per provare a superare il tedio della vita moderna, Julie decide di unire le sue due grandi passioni (la scrittura e la cucina) in un unico grande progetto. Inizia quindi a sperimentare in un anno tutte le 524 ricette della cuoca Julia Child, raccolte nel suo libro Mastering the Art of French Cooking. Julie decide quindi di iniziare a raccontare la sua avventura sul suo blog personale. Il problema è che il progetto assorbe totalmente il tempo e le energie di Julie, mettendo a repentaglio anche il suo rapporto matrimoniale con il coniuge Eric.

Il suo blog però riesce a ottenere una popolarità incredibile, finendo persino sul New York Times. Questo le spalanca le porte della celebrità e le permette di mollare il suo noioso lavoro al call center per intraprendere finalmente la carriera di scrittrice. Nel mentre ci viene narrata la storia di Julia Child in Francia, la stesura del suo libro di ricette e la scoperta di nuovi sapori e aromi in Europa.

