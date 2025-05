Curiosi di scoprire chi è il marito di Anouchka Delon? Si chiama Julien Dereims e i due hanno avuto anche un figlio di nome Lino, nato nel 2020. Il marito è un attore conosciuto per aver preso parte a moltissimi programmi e film come ad esempio Sacha nel 2021 e Hi How Are You nel 2023. La “figlia preferita” di Alain Delon, Anouchka Delon è nata dalla relazione con Rosalie Van Breemen e grazie a suo padre si appassiona al mondo del cinema tanto che nel 2003, quando ha appena più di dieci anni compare in Le Lion.

Anouchka Delon è fidanzata dal 2010 con Julien Dereims, ma dal 2021 i due sono diventati ufficialmente marito e moglie, esattamente un anno dopo aver dato alla luce il loro primo e unico figlio. Ma passiamo a scoprire nel dettaglio chi è il francese che le ha rubato il cuore. Originario della città di Cabbes, Julien Derems ha passato gran parte del suo tempo sulla costa francese per poi trasferirsi a Parigi per motivi di lavoro. Nella Capitale più romantica del mondo ha conosciuto Anouchka e in due si sono follemente innamorati senza però dimenticare di mettere in scena “Libere sono le farfalle“, loro prima opera a teatro.

Anouchka Delon e Julien Dereims sono convolati a nozze il 12 maggio 2021, un matrimonio a sorpresa la cui data non era mai stata svelata prima di quel momento. Qualche giorno dopo si era scoperto anche il nome del loro figlio, anche quello tenuto gelosamente segreto. Purtroppo, prima di avere un bambino la figlia di Alain Delon ha perso un figlio in pancia: “Prima dell’estate dell’anno scorso sono rimasta incinta ed eravamo felici. Ma a tre mesi ho perso il bambino. La vita ha deciso in quel modo, ma è ingiusto“. Per la coppia è un momento molto doloroso, ma fortunatamente tutto si è concluso con la nascita del piccolo Lino nel 2020.