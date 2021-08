Juliet naked tutta un’altra musica, Rai 3/ Film tratto da un romanzo di Nick Hornby

Juliet naked – tutta un’altra musica anima il prime time di Rai 3 oggi, 14 agosto, a partire dalle ore 21,20. Il film è tratto dal romanzo di Nick Hornby. Nel cast di ‘Juliet naked – tutta un’altra musica’, l’attrice Rose Byrne è la protagonista assoluta, un’attrice australiana che merita di essere ricordata al pubblico italiano per quella piacevole pellicola che fu nel 2002 ‘Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (Star Wars: Episode II – Attack of the Clones)’, ovviamente diretta da George Lucas, ‘Il profumo delle campanule (I Capture The Castle)’ l’anno successivo, nel 2006 anche nel cast di ‘Marie Antoinette’ diretta da Sofia Coppola, in seguito apprezzatissima nel ruolo di Moira MacTaggert in ‘X-Men – L’inizio (X: First Class)’.

Al suo fianco troviamo un grande attore, Ethan Hawke, amato da subito nel suo vero esordio in un film che conta nel quale interpretò il ruolo di Todd Anderson ne ‘L’attimo fuggente (Dead Poets Society)’, per capirci il ragazzo che, alla fine, durante la cacciata del professore, si alza sul banco chiamandolo con il loro motto, ovvero ‘Capitano, mio Capitano’, un attore che ha poi reso in tanti film di successo tra i quali sono indimenticabili titoli come ‘Waterland – Memorie d’amore (Waterland)’, ‘La leggenda di Zanna Bianca (White Fang 2: Myth of the White Wolf), ‘Onora il padre e la madre (Before the Devil Knows You’re Dead) con la regia di Sidney Lumet.

Juliet naked – tutta un’altra musica, la trama del film

E ora andiamoci a soffermare sulla trama di Juliet naked – tutta un’altra musica. Annie e Duncan sono una coppia senza figli che trascorre la loro pacifica esistenza in un remoto villaggio sulle isolate coste inglesi. La loro mancanza di avere un erede si riversa, soprattutto con l’ossessione di Duncan per il cantante americano, inattivo da tempo, Tucker Crowe, soprattutto attraverso il WEb e un bel giorno arriverà una sorpresa inaspettata, il nuovo album del suo beniamino, ma in maniera davvero incredibile …

