Juliet Naked – Tutta un’altra musica, Rai 3/ Un drama in chiave musicale

Juliet Naked – Tutta un’altra musica è il film proposto al proprio pubblico in prima serata da Rai 3 oggi, 5 settembre 2021, con inizio alle ore 21,20. Si tratta di un classico “drama” ma in chiave musicale. Tra celluloide per il grande e il piccolo schermo, Jesse Peretz ha diretto episodi in tante serie Tv di successo, tra le quali ricordiamo ‘Teenage Bounty Hunters’ oppure ‘Orange Is the New Black’, divertente saga all’interno di un carcere femminile nel quale si parla di omosessualità, libertà, rapporti tra diverse culture e etnie, uno spaccato in chiave rosa criminale di un’America reale, serie entrambe proposte negli anni da Netflix.

Nel cast di ‘Juliet, Naked – Tutta un’altra musica’, nel ruolo di Annie incontriamo Rose Byrne, australiana che ricordiamo in ‘Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (Star Wars: Episode II – Attack of the Clones), ‘Il profumo delle campanule (I Capture The Castle), oppure in ‘Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga (Peter Rabbit 2: The Runaway)’, ultima pellicola nella quale la Byrne ha firmato il casting.

Juliet Naked – Tutta un’altra musica, la trama del film

Leggiamo la trama di Juliet Naked – Tutta un’altra musica. Annie Platt non sopporta più il suo fidanzato, Duncan, il quale ha una vera e propria ossessione musicale per la rockstar underground Tucker Crowe, una sorta di Peter Pan in chiave rock che non la smette, nonostante l’età e il ritiro dalle scene, di comportarsi come un ragazzino.

Ma Duncan si riconosce nel suo idolo e i rapporti tra lui e la fidanzata declinano verso la noia, quindici anni di legame che ora sono ad una svolta e il bivio sarà proprio l’incontro con l’idolo di sempre, grazie proprio ad Annie che ritrova una demo introvabile dell’artista e che farà conoscere Duncan con l’oggetto del suo feticismo artistico.

