Juliette Herrera “Non ho fatto ses*o per 12 anni”/ “Ho incontrato Dio in India e…”

Durante un viaggio in India ha “incontrato” Dio e allora ha deciso di rinunciare a sesso, droghe e alcol. Questa storia di “redenzione” riguarda Juliette Herrera, che ha partecipato alla scorsa stagione di “The Bachelor”, reality show australiano in cui si cerca l’altra metà. Juliette era una ragazza hippy appassionata di yoga e reiki, poi durante i suoi viaggi ha conosciuto una donna cristiana. Era un momento difficile per lei a causa di una tragedia familiare. «Ha pregato per me e ho avuto un’esperienza bellissima e illuminante con Dio», ha raccontato al The Sun. Così ha cominciato il suo «viaggio nella fede». Nel compierlo ha deciso di «rinunciare a droghe, sesso, alcool, ho completamente trasformato il mio carattere».

GLORIA SERIE TV/ Anticipazioni puntata oggi 6 settembre: David tra affari loschi e...

Juliette Herrera ha quindi cambiato vita. Ma avere una relazione dopo una lunga astinenza dal sesso non è stato semplice per lei. In primis, molti ragazzi non credevano alla sua storia, alla decisione di rinunciare a droghe, sesso e alcol. Così il tempo è continuato a passare.

JULIETTE HERRERA E L’ASTINENZA PER 12 ANNI

E col tempo che passava nella bellissima Juliette Herrera cresceva la paura infondata che fare l’amore dopo tanto tempo si sarebbe rivelata un’esperienza dolorosa. «Dunque mi respingevano tutti, e mi chiedevo perché nessuno avesse voglia di aspettarmi, ero io il problema?», ha raccontato al The Sun la 35enne. Ai primi cinque anni di astinenza se ne sono aggiunti altri. Sono diventati otto, poi dieci e quindi dodici. Ma quella fase è finita, perché ora è sessualmente attiva. Si è fidanzata, ma fare sesso dopo 12 anni di astinenza l’ha “costretta” a qualche accorgimento particolare. «Mi sento come una novellina, perché ho dimenticato qualsiasi cosa». Allora ha chiesto anche aiuto agli amici, in particolare amiche che l’hanno aiutata a ricordare le esperienze passate, ma si è aiutata anche guardando qualche video per adulti per «essere mentalmente pronta a spogliarmi di fronte a qualcuno».

Capone/ Streaming del film su La 7 con Tom Hardy "valore aggiunto"

LEGGI ANCHE:

Momenti di trascurabile felicità/ Streaming del film di Daniele Luchetti su Canale 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA