Julija Tymošenko, marito e figlia Jevhenija/ Vita privata della “principessa del gas”

Julija Tymoshenko è un’imprenditrice ed ex politica ucraina che ha rivestito il ruolo di ministro ucraino. Nella sua carriera, la “principessa del gas”, ha avuto numerosi legami con la Russia per via degli affari. La sconfitta elettorale alle presidenziali ha sancito per la Tymoshenko l’uscita di scena dalla politica del suo Paese. La donna, nata a Dnipropetrovs’k il 27 novembre 1960, si è sposata nel 1979 con Oleksandr Tymošenko, figlio di un funzionario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Insieme i due hanno una figlia, Jevhenija, nata nel 1980.

Prima dell’entrata nel mondo della politica, Julija Tymoshenko era un’imprenditrice di successo nell’industria del gas, attività che le valse il soprannome di “principessa del gas”. Proprio grazie agli affari, divenne una delle donne più ricche della nazione. Nel 2005, la rivista statunitense Forbes la inserì nella lista delle donne più potenti al mondo, al terzo posto. La sua è una figura importantissima nella storia dell’Ucraina, dal punto di vista economico e politico.

Chi è Oleksandr Tymošenko, marito di Julija Tymoshenko

Julija Tymoshenko tentò di entrare nel mondo della politica già sotto il sistema sovietico. Dopo la sua caduta, però, fece carriera, assumendo un ruolo di particolare rilievo. Prima diresse infatti compagnie di energia e di gas, rivestendo ruoli importanti tra il 1990 e il 1998. Durante le privatizzazioni, cominciò un’attività di esportazione di metalli. Dal 1995 al 1997 divenne presidentessa della Compagnia generale di energia, azienda privata che importava gas metano dalla Russia nel 1996.

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata, sul marito e sulla figlia? Oleksandr Tymošenko, sposato nel 1979, e la moglie, si sarebbero incontrati per telefono. Pare infatti che lui compose accidentalmente il numero sbagliato, provando appunto Julija dall’altro capo del telefono. Dopo tre anni di conoscenza, i due si sono sposati nel 1979 e nel 1980 hanno avuto una figlia, Jevhenija. Nel 2000, l’uomo e la figlia hanno aperto una catena di caffè e ristoranti a Dnepropetrovsk.

