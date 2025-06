È un importante insegnamento per tutti i genitori moderni quello che il noto allenatore delle pallavoliste azzurre Julio Velasco ha rivolto alla platea di curiosi raccolti per l’evento La Repubblica delle Idee, invitandoli ad evitare semplificazioni e idealizzazioni del passato che rischiano solamente di indebolire la fiducia che le giovanissime menti del futuro hanno nelle loro capacità, ignorando — peraltro — anche quella che è la realtà di quel mitizzato passato.

Sciopero treni Trenord domani, lunedì 16 giugno 2025/ Tutte le info: durata, orari e fasce di garanzia

In particolare, secondo Julio Velasco particolarmente distruttivo è ripetere a cantilena il mantra “ai miei tempi”, definendolo una vera e propria “nostalgia tossica” che rischia di annullare ogni desiderio dei giovani di fare di più ed impegnarsi per cambiare il presente e il futuro, peraltro facendo falsi ed “assurdi” paragoni tra epoche che fanno sembrare gli ultimi anni del ‘900 una sorta di epoca d’oro in cui tutto andava alla perfezione.

Delitto di Garlasco, Salvo Sottile vs De Rensis/ "Vada dove ci sono poltrone più comode": cos'è successo

In realtà — ricorda ancora Julio Velasco — quel periodo tutto era fuorché perfetto, dato che si ricorderanno bene i grandi assassinii del passato (tra quello del presidente USA Kennedy e quello di Martin Luther King), ma anche l’apartheid e il terrorismo rosso e nero tutto italiano: “Stiamo convincendo i giovani che questo è il peggiore dei mondi“, secondo l’allenatore, e l’effetto più evidente è che i giovani sono soliti definirsi “sfigati” che “non hanno niente”.

Julio Velasco: “I giovani hanno bisogno di anticorpi alla frustrazione e di maggiore fiducia”

Ciò che serve a questa generazione di giovani, secondo Julio Velasco, sono dei veri e propri “anticorpi alla frustrazione” che possono funzionare in modo del tutto identico a quelli che ci proteggono dalle malattie e che sono più efficienti nelle persone che attivamente si espongono alle malattie: i giovani devono imparare che le sfide e le difficoltà esistono, con i genitori che — dall’altra parte — devono evitare di “litigare con il professore” quando critica o rimprovera loro figlio.

Chantal Tonello, il papà: "Primo incontro è stato devastante"/ "Mi crede un orco, ma fa piccoli passi avanti"

“Quando diamo sempre ragione ai nostri figli”, secondo Julio Velasco, il messaggio che arriva loro è che “non sono abbastanza forti e gli perdoniamo tutto“, facendo cadere quei limiti che aiutano a superare le insicurezze; mentre, dall’altra parte, a suo avviso “le critiche stimolano l’autonomia”, purché siano accompagnate dalla “colonna portante [della] fiducia” e non siano distruttive, ma costruttive.