Moglie di Julio Velasco, chi è Roberta Bernobi: il primo incontro a Bologna e poi il matrimonio

L’Italia di volley femminile torna sul tetto del mondo a un anno dal trionfo olimpico, per le ragazze di Julio Velasco è l’ennesimo trionfo. Colui che molti definiscono il Salvatore della patria torna così sui riflettori, ma chi è Julio Velasco fuori dalla palestra? Parliamo di un uomo capace di segnare lo sport in maniera netta, ma che è riuscito a trovare la serenità anche tra le mura domestiche. Julio Velasco è infatti sposato con Roberta Bernobi, una donna sicuramente non solita a frequentare i salotti televisivi.

Non si hanno molte informazioni riguardo alla moglie di Julio Velasco, anche se sappiamo che è 22 anni più giovane di lui e di professione – come sottolinea il portale Tag24 – è una nota fisioterapista. Con lei Julio Velasco ha trovato la felicità in amore. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto diversi anni fa, nel 2012, a Bologna. Proprio nei pressi del capoluogo emiliano i due sarebbero convolati a nozze, un matrimonio celebrato a Monte San Pietro.

Moglie di Julio Velasco, la confessione: “Le mie compagne sono state importanti”

Nella vita di Julio Velasco non è mancato niente, dal calcio alla pallavolo, passando per le contaminazione etniche. In una intervista concessa a La Gazzetta dello sport il coach dell’Italia di volley ha ammesso l’importanza di ogni donna della sua vita:

“Le compagne che ho avuto al fianco negli anni. Ma soprattutto mia madre. Che mi ha fatto anche da padre. Ha fatto una vita durissima, solo per noi fratelli. Era insegnante, non ha avuto una vita sua” le parole di Velasco che dunque non dimentica nessuna delle persone rimaste al suo fianco.

