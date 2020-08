Julius Lothar Meyer/ Chi è l’uomo battuto “di un atomo” da Dmitrij Mendeleev

Julius Lothar Meyer era un chimico, nato 190 anni fa, precisamente oggi, e che Google omaggia con un doodle che ben richiama, in stile lavagna e gessetto, l’idea di un ricercatore universitario caparbio e brillante, diviso tra studio e insegnamento, tra speculazione teorica e verifica sperimentale. E, quasi ironicamente, Julius Lothar Meyer fu per Dmitrij Ivanovič Mendeleev quello che potremmo definire una “verifica teorica” della celeberrima tavola periodica degli elementi introdotta nella sua versione completa (molto simile a quella che usiamo ancora oggi) proprio dal chimico russo. E lo fu perchè Julius Lothar Meyer arrivò ad elaborare una tavola degli elementi pressoché identica a quella dell’omologo russo, ma con un procedimento del tutto indipendente. Come dire, due cammini diversi per arrivare alla medesima meta. Julius Lothar Meyer si laureò in medicina a Zurigo, Svizzera, quindi studiò ed insegnò in diverse università tedesche. Nel 1864 pubblicò una prima versione della tavola periodica, contenente 28 elementi classificati per la prima volta in 6 famiglie secondo la valenza. Mendeleev pubblicò nel 1869 la sua tavola periodica di tutti gli elementi allora conosciuti (e predisse numerosi nuovi elementi a completamento della tavola, più alcuni pesi atomici corretti). Lavorando del tutto indipendentemente, come dicevamo, pochi mesi dopo, Julius Lothar Meyer pubblicò una versione riveduta ed ampliata della sua versione della tavola del 1864, praticamente identica a quella pubblicata da Mendeleev, e dimostrò la periodicità degli elementi in funzione del peso atomico. Molti chimici erano dubbiosi circa la legge della periodicità di Mendeleev, ma il lavoro di Meyer fornì un supporto significativo, in modo particolare quando vennero scoperti i nuovi elementi ipotizzati dai due chimici.

Julius Lothar Meyer e l’emoglobina

Tuttavia, oggi, Julius Lothar Meyer è una figura che ci piace ricordare come significativa anche per la sua passione per la respirazione. esattamente, in particolare in questi tempi in cui il Coronavirus SARS-CoV-2 ha tristemente riportato alla ribalta mondiale le sindromi respiratorie come il Covid-19, riempiendo le cronache di storie di persone malate che finivano attaccate al respiratore in terapia intensiva, ecco che inevitabilmente sapere di questa passione di Julius Lothar Meyer desta curiosità e attenzione. In particolare, e questo fu un grande contributo alla scienza, Julius Lothar Meyer scoprì che l’ossigeno si lega all’emoglobina nel sangue (anche se, in effetti non è precisamente corretto). Julius Lothar Meyer era figlio e nipote di medici, quindi era naturale che inizialmente avesse deciso di intraprendere la carriera di medico. All’età di ventun anni, iniziò i suoi studi in medicina presso l’Università di Zurigo e conseguì la laurea in medicina nel 1854. A quel punto Julius Lothar Meyer si interessò alla chimica del corpo e studiò con Robert Bunsen a Heidelberg, dove ha imparato ad analizzare i gas. Ha usato queste tecniche per studiare l’assorbimento di ossigeno e monossido di carbonio da parte del sangue ed è stato in grado di stabilire che entrambi reagivano in modo simile con lo stesso costituente presente nel sangue. Tuttavia, non è stato in grado di identificare il particolare componente nel sangue responsabile del legame. Questa sostanza fu identificata come emoglobina otto anni dopo da Felix Hoppe-Seyler, professore di chimica fisiologica all’Università di Strasburgo in Francia . Per questo lavoro, Julius Lothar Meyer ha ricevuto il suo dottorato di ricerca. nel 1858 all’Università di Breslavia, e fino al 1866 divenne direttore del laboratorio chimico dell’istituto di fisiologia.



