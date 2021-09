Jumanji Benvenuti nella giungla su Rai 2/ Remake, reboot o sequel?

Jumanji Benvenuti nella giungla, film diretto da Jake Kasdan

Jumanji Benvenuti nella giungla verrà trasmesso oggi, 20 settembre, a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. Questo film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2017 ed appartiene al genere fantastico e avventura. Questa pellicola è stata diretta dal regista statunitense Jake Kasdan mentre la sceneggiatura è stata curata da Chris Mckenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillian, Jack Black, Bobby Cannavale, Nick Jonas, Madison Iseman e Rhys Darby. Le musiche di questo film sono state realizzate da Henry Jackman mentre la fotografia è stata curata da Gyula Pados. In molti si sono chiesti se si trattasse di remake, reboot o sequel, probabilmente il terzo è la lettura giusta in merito.

Jumanji Benvenuti nella giungla, la trama del film

Seguiamo ora la trama di Jumanji Benvenuti nella giungla. Un uomo trova il gioco in scatola Jumanji sulla spiaggia, in stato di abbandono. Capendo che si tratta di un gioco da tavolo, decide di portarlo a casa dal figlio Alex. Tuttavia, quest’ultimo non è interessato al gioco da tavolo. Difatti, questo avviene nell’anno 1997, le circostanze e i passatempi degli adolescenti sono cambiate.

Tuttavia, improvvisamente il gioco si trasforma in un videogame di ultima generazione. Attratto da questo cambiamento, Alex inizia a giocare e sembra non voler smettere più. Dopo questo preludio, il film arriva al 2016, circa vent’anni dopo. In una scuola americana, si incontrano 4 ragazzi che sono stati messi in punizione nello stesso giorno. Si tratta di Bethany, Martha, Spencer e Anthony. Questi quattro hanno il compito di svuotare la cantina e ordinarla, perché da lì a poco dovrà essere installata una nuova aula di informatica.

Mentre svolgono il loro dovere, i quattro ragazzi trovano il videogioco Jumanji e interessati decidono di giocare. Dopo aver scelto i loro personaggi principali, vengono incredibilmente risucchiati in un mondo nuovo. Qui avranno le fattezze dei loro personaggi e dovranno affrontare sfide molto pericolose. Riusciranno a vincere il gioco e a tornare nel loro mondo? Solo se uniranno le forze potranno riuscirci!

Video, il trailer del film “Jumanji Benvenuti nella giungla”





