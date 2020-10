Jumanji – Benvenuti nella giungla/ Video, su Rai 2 il film con The Rock (5 ottobre)

Jumanji – Benvenuti nella giungla va in onda oggi, lunedì 5 ottobre, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Il titolo è tratto da una storia di Chris McKenna e dal racconto di Chris Van Allsburg, con la sceneggiatura curata da McKenna insieme a Erik Sommers, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. La produzione è stata affidata alla Sony Pictures Entertainment, con la distribuzione in Italia della Warner Bros, la fotografia di Gyula Pados, il montaggio di Steve Edwards e Mark Helfrich e le musiche di Henry Jackman. La regia è a cura di Jake Kasdan, che ha diretto anche Walk Hard – La storia di Dewey Cox e Sex Tape – Finiti in rete. Protagonista è il performer ed ex wrestler statunitense Dwayne Johnson, in arte The Rock, diventato un’autentica icona in entrambi i suoi ambiti principali. Viene affiancato dall’attore Jack Black, vincitore di un MTV Movie Award grazie a School of Rock e Kid’s Choice Award come miglior doppiatore per Kung Fu Panda. C’è anche l’attrice e modella britannica Karen Gillan, nota per la serie Doctor Who e per numerosi film dell’ultima serie di Marvel. Il cast è completato da Kevin Hart, Rhys Darby, Bobby Cannavale e Nick Jonas.

Jumanji – Benvenuti nella giungla, la trama del film

La trama di Jumanji – Benvenuti nella giungla si apre nel 1996 con un uomo che viene intrappolato in una scatola, poi divenuta un videogioco. Venti anni dopo, quattro studenti delle scuole superiori trovano, casualmente, il videogioco denominato Jumanji. Dopo aver scelto i rispettivi personaggi, anche i giovani vengono risucchiati nel videogioco e iniziano a vivere una sequenza di avventure elettrizzanti. Diventano veri e propri avatar e devono muoversi in giro per la giungla, con l’obiettivo di portare a termine i vari livelli con successo. L’obiettivo finale è quello di trovare un gioiello incantato e condurlo in cima ad una montagna, con la prospettiva di completare il gioco e tornare felicemente nelle loro case. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

