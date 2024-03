JUNGLE CRUISE, RAI 2/ Trama e curiosità del film in streaming video su Raiplay stasera 29 marzo 2024

Jungle Cruise, le curiosità del film in diretta streaming video su Raiplay

Il film Jungle Cruise, che andrà in onda oggi su Rai 2 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming su RaiPlay (disponibile su Disney+, in abbonamento)è ispirato ad un’attrazione Disney già esistente. Come accadde per La Casa dei Fantasmi, e Pirati dei Caraibi, l’attrazione Jungle River ha ispirato la Disney a creare una nuova avventura su pellicola per i suoi fan. Nel film, Frank si autodefinisce ‘skipper’, cioè lo stesso appellativo che usano le guide che nel parco Disney portano in giro i visitatori dell’attrazione. Nel film Lily Houghton ruba una preziosa punta di freccia. In questa scena, alle spalle della ragazza c’è un ricercatore intento a pulire una palla di cannone appartenente ad una nave, probabilmente proveniente dalla Perla Nera, della serie Pirati dei Caraibi. Il principe tedesco presente nel film, è realmente esistito, ma non è morto ucciso dai protagonisti, ma suicida nel 1920.

Jungle Cruise, film diretto da Jaume Collet-Serra in onda su Rai 2

Venerdì 29 marzo, in prima serata su Rai 2 alle ore 21,20, andrà in onda il film d’avventura, del 2021, Jungle Cruise. La pellicola è diretta dal regista Jaume Collet-Serra, conosciuto anche per Non-stop, con Liam Neeson. La casa di produzione è la Walt Disney Pictures, mentre il protagonista Dwayne Johnson è anche il produttore del film.

La colonna sonora di Jungle Cruise è di un grande compositore per il cinema, James Newton Howard che ha collaborato anche con Hans Zimmer per la Trilogia del cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

Il capitano di questa avventurosa crociera è appunto Dwayne Johnson, conosciuto solitamente con l’appellativo di “The Rock”. Famoso attore e campione di wrestling statunitense, ha girato pellicole rimaste nella memoria dello spettatore, come Il Re Scorpione e Fast and Furious. Il resto del cast del film Jungle Cruise è composto da Emily Blunt, pluripremiata attrice britannica, con cittadinanza americana, che ha partecipato a Il cacciatore e la regina di ghiaccio e Biancaneve e il cacciatore, accanto a Charlize Theron. È stata protagonista in Il ritorno di Mary Poppins, e ha avuto un ruolo anche in Oppenheimer, con il regista premio Oscar Christopher Nolan. Infine, c’è Jack Whitehall, che ha recitato al fianco di Morgan Freeman ne Lo schiaccianoci e i quattro regni e in Mother’s Day con Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson.

La trama del film Jungle Cruise: alla ricerca dell’Albero della Vita

In Jungle Cruise, la botanica Lily Houghton e suo fratello MacGregor, partono da Londra dopo aver rubato qualcosa di prezioso alla Società dei Cartografi, per raggiungere la foresta Amazzonica. Qui infatti, pare cresca una pianta delle incredibili proprietà curative che potrebbe cambiare per sempre la vita di tutti gli uomini: l’Albero della Vita.

Sul posto, Lily affitta un’imbarcazione, La Quila. Al timone c’è Frank, un marinaio dal fare stravagante, coraggioso e imprevedibile che nasconde però qualche misterioso segreto. Comincia così la risalita del fiume, ma il viaggio sul Rio delle Amazzoni è tutt’altro che sereno per i due fratelli.

Il loro passaggio infatti risveglierà antichi fantasmi di una spedizione di conquistadores che, guidati dal principe tedesco Joachim, desiderano impossessarsi dei petali del magico albero curativo. Inseguiti dagli indigeni locali, scaraventati a tutta velocità dalle rapide del fiume e perseguitati da spiriti maledetti, i fratelli riusciranno a scoprire i segreti di Frank e a servirsi delle proprietà magiche dell’albero? Esiste veramente questa pianta, o Lily si è lasciata trasportare troppo dal suo entusiasmo? E infine, Frank è davvero quello che dice di essere, oppure è un furbo truffatore pronto ad ingannale Lily e MacGregor?

