Junior Bake Off 2020/ Diretta e concorrenti: Flavio Montrucchio e Alessia Mancini…

ANTICIPAZIONI JUNIOR BAKE OFF: PRIMA PUNTATA 11 DICEMBRE 2020

Il venerdì sera di Real Time continua ad essere dolcissimo per gli amanti della pasticceria. Dopo la finalissima di Bake Off Italia 2020 vinta da Sara Moalli, oggi, 11 dicembre, in prima serata su Real Time, Flavio Montruccio e Alessia Mancini conducono la prima puntata di Junior Bake Off in cui tanti, piccoli pasticceri amatoriali si sfideranno per poter conquistare la vittoria. Per rendere l’atmosfera magica, Junior Bake Off 2020 si svolgerà in un bosco incantato dove, tra regali, alberi addobbati, ghirlande e un orso polare, potrà accadere di tutto. Ad affiancare l’inedita coppia di conduttori che, sposati e con due figli sono pronti anche a lavorare per la prima volta insieme, saranno i giudici Ernst Knam e Damiano Carrara che, severissimi, non risparmieranno critiche agli aspiranti pasticceri.

COME SI SVOLGERÀ LA LA GARA

Otto aspiranti pasticceri sono pronti a sfidarsi nella dolcissima sfida di Junior Bake Off Italia 2020 resa ancora più dolce dall’atmosfera natalizia. Gli otto, piccoli concorrenti si sfideranno attraverso delle dolci, ma difficili sfide che metteranno alla prova il loro talento. I giudici di ogni sfida saranno i temutissimi Ernst Knam e Damiano Carrara che metteranno alla prova i piccoli pasticceri attraverso delle prove che diventeranno sempre più complicate puntata dopo puntata. La grande novità di questa nuova edizione di Junior Bake Off 2020 è l’assenza di eliminazioni. Tutti gli otto concorrenti resteranno in gara fino alla fine. I giudici, al termine di ogni puntata, assegneranno tre fiocchi di neve al migliore, due al secondo classificato e uno agli altri. Vincerà il programma chi collezionerà il maggior numero di fiocchi.

GLI OSPITI DI JUNOR BAKE OFF 2020

In un’atmosfera magica, si svolgerà la gara di Junior Bake Off Italia 2020 in cui gli otto aspiranti pasticceri, oltre ad affrontare diverse sfide, avranno la possibilità anche di conoscere gli ospiti che animeranno la versione junior del talent show culinario più dolce della televisione italiana. Ospiti della nuova edizione del talent condotto da Flavio Montruccio e Alessia Mancini saranno la giovane star di YouTube e TikTok Luciano Spinelli che animerà il tendone con la Christmas Dance Challenge, Clelia d’Onofrio, storico giudice di Bake Off Italia e Renato Ardovino con le Torte di Renato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA