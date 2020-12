Junior Bake Off Italia 2020/ Diretta e concorrenti: Luciano Spinelli ospite

Anticipazioni seconda puntata Junior Bake Off Italia 2020

Venerdì 18 dicembre, in prima serata su Real Time, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, coppia nella vita e nel lavoro, conducono la seconda puntata di Junior Bake Off Italia 2020 che ha debuttato la settimana scorsa con grandissimo successo. Sotto un tendone addobbato in stile natalizio e in modo da accogliere i piccoli pasticceri in un mondo incantato, si sono presentati otto bambini con la passione per i dolci che hanno deciso di mettersi alla prova sfidando i giudici di Junior Bake Off 2020 che, anche quest’anno, sono Ernst Knam e Damiano Carrara. I due giudici, pur essendo consapevoli di avere davanti dei bambini, mantengono la propria severità giudicando tutte le sfide razionalmente e premiando solo i meritevoli. La migliore della prima puntata, così, è stata Martina.

I concorrenti di Junior Bake Off Italia 2020

Martina, Anna, Clarissa, Alessandro, Federico e Giulio di 9 anni, Lucia di 8 anni e Samuele di 7 anni sono pronti a sfidarsi nuovamente questa sera. La novità della sesta edizione di Junior Bake Off Italia è l’assenza di eliminazioni. Tutti i concorrenti, infatti, resteranno in gara fino all’ultima puntata e il vincitore sarò colui che conquisterà il maggior numero di stelle assegnate in ogni puntata dai giudici. Quali sfide, dunque, dovranno affrontare durante la seconda puntata al termine della quale sarà decretato il migliore della serata? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la puntata. La settimana scorsa, tuttavia, i piccoli pasticceri hanno dovuto affrontare due prove: il Puzzle di biscotti per la prova creativa e la Torta scacchiera di Damiano Carrara per la prova tecnica.

Gli ospiti della seconda puntata

La seconda puntata di Junior Bake ff Italia 2020 scatenerà l’entusiasmo dei piccoli pasticceri perché, sotto il tendone, arriverà la star di Tik Tok Luciano Spinelli. A fornire qualche dettaglio in più su ciò che avverrà questa sera è Damiano Carrara. “Questo venerdì si balla. Vi aspetto alle 21.20 con i mini pasticceri di Junior Bake Off! Preparerete un dolce da mangiare durante la visione?”, ha scritto su Instagram pubblicando una piccola anteprima della puntata di questa sera.



