“Junior Cally, cover con Sardine”/ Sanremo 2020, “Vado al massimo” con Santori & Co.?

Junior Cally e le Sardine, un filo rosso unisce Sanremo 2020 e il movimento guidato da Matteo Santori? Protagonista all’Ariston con la sua “No grazie”, il rapper mascherato questa sera presenterà nella serata cover il brano “Vado al massimo” di Vasco Rossi, affiancato dai Viito. Ma non è finita qui, spiegano i colleghi dell’Adnkronos: una frase contenuta nelle “barre” di rap originali parlerà proprio del movimento nato a Bologna per contrastare il sovranismo e, soprattutto, Matteo Salvini. Ecco la strofa riportata dall’agenzia di stampa: «In mezzo a questi pesci grossi preferisco le sardine». Una novità degna di nota, considerando anche una dichiarazione delle scorse ore del rapper mascherato: «Gli attacchi del leader della Lega? Salvini è un pesce grosso, non credo che gli risponderò».

JUNIOR CALLY-SARDINE, BINOMIO AL FESTIVAL DI SANREMO 2020?

«Paragone con Vasco Rossi? No, assolutamente. Ma nel mio piccolo mi sento un outsider anche io. Duettare con i Viito (quelli di “Bella come Roma, stronza come Milano”, ndr.) sarà molto divertente. Vedrete», ha raccontato Junior Cally in una recente intervista ai microfoni di Leggo. Ma le dichiarazioni più interessanti dal punto di vista politico sono quelle legate al Movimento 5 Stelle: «L’ultima volta ho votato per i cinque stelle, ma non lo rifarei mai». Ma non solo: «Ora Sardine tutte la vita…». Un endorsement che ha acceso il dibattito sui social network, con Cally che si aggiunge dunque alla lunga lista di artisti che si schierano al fianco del movimento di Mattia Santori. Non ci resta che attendere qualche ora e scoprire se le indiscrezioni verranno confermate. E, ovviamente, le reazioni (politiche e non) sul web…

© RIPRODUZIONE RISERVATA