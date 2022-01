Junior Cally ex fidanzato Valentina Dallari/ Lei: “è sparito, non l’ho più sentito”

Junior Cally è l’ex fidanzato di Valentina Dallari. La storia tra i due è durata per diverso tempo e la bella ex tronista ha anche accompagnato il rapper durante la sua avventura sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2020 dove il rapper ha partecipato. Una partecipazione non facile per il rapper che è stato a lungo criticato per i testi della sue canzoni giudicate violente e sessiste. In quel momento però il rapper ha potuto contare sull’amore e appoggio incondizionato di Valentina, anche se poi le cose tra loro sono terminate. E anche in malo modo stando a sentire cosa ha scritto proprio la ex tronista di Uomini e Donne sui social. ”

Valentina Dallari e l'anoressia/ "Di disturbi alimentari non ci si ammala per scelta"

“Io odio queste cose, mi fanno vomitare, ma a questo punto ve lo dico” – ha scritto la Dallari su Instagram rivelando – “il mio fidanzato non l’ho mai più sentito, è sparito da un giorno all’altro ed è scomparso. È da un mese che non lo sento, mi ha detto che non stava bene, io gli ho detto che l’avrei aiutato, ed sparito. Ora se ne esce che posta sui social i direct con le foto che le pu…ne gli mandano di c..o e f..a!”.

Junior Cally in riabilitazione/ "Malato di ses*o e alcol. Soffro di Doc dai 18 anni"

Valentina Dallari e Junior Cally: il rapper finito in una rehab

La storia d’amore tra Valentina Dallari e Junior Cally è terminata all’improvviso. Il motivo? Il rapper sarebbe sparito senza dare alcuna spiegazione stando a quanto raccontato dalla ex tronista di Uomini e Donne che potuto contare sull’appoggio dei fan e non solo. Sui social, infatti, un utente ha scritto: “Junior è stato proprio un cog….. Come si fa davanti a tanta bellezza?” con la Dallari che ha replicato dicendo “Chi?”. Intanto dopo la fine della storia con la Dallari, il rapper non se le è passata bene. In concomitanza con l’uscita del nuovo singolo “Perchè un passo prima”, Junior Cally ha confessato: “questi sono stati due anni da incubo, dove tutti sapete che razza di inferno ho passato a livello mediatico. E non parlo ‘solo’ del lockdown e delle difficoltà con le quali tutti abbiamo dovuto scontrarci nelle quattro mura di casa nostra. Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla facilmente e invece no, a distanza di quasi due anni mi ritrovo ancora qui a leccarmi le ferite. Non sono invincibile”.

Junior Cally: "Sono alcolista e s*sso dipendente"/ "Ho accarezzato la morte: mi curo"

Il rapper ha poi svuotato il sacco rivelando di essere sessuomane ed alcolista: “senza girarci intorno: sono un alcolista e, come già sapete, soffro da anni di DOC (disturbo ossessivo compulsivo). Nei momenti più bui di questo ultimo periodo, dove il DOC tornava ad essere padrone della mia vita trovavo rifugio nel bicchiere. Il bicchiere mi era diventato amico, mi rendeva libero e mi disinibiva, mi dava la forza per fregarmene di tutto ed andare avanti. Da stordito non avrei mai acceso e spento la luce 4+4+2 volte. Anche il sesso è diventato una malattia, una dipendenza da curare, perché anche quello è diventato compulsivo, incontrollabile, irrefrenabile”. Per questo motivo il rapper si è rivolto ad una rehab per recuperare: “andrò in un posto dove mi auguro di poter trovare le forze di guardarmi dentro, un posto in cui vomitare tutte le mie paure per liberarmene una volta per tutte. Spero di riuscire a farvi incontrare una versione di me migliore, una persona che non accarezza la morte con un bicchiere in mano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA