Junior Cally/ Racconta il ‘suo’ Sanremo dopo le infinite polemiche (Verissimo)

Junior Cally ospite a Verissimo da Silvia Toffanin questo pomeriggio, sabato 29 febbraio, per raccontare la sua esperienza al Festival di Sanremo 2020. Un’esperienza preceduta da tantissime polemiche, con il rapper al centro delle critiche per alcuni dei suoi testi ritenuti offensivi nei confronti del genere femminile.. Junior Cally, pseudonimo di Antonio Signore, approda a Verissimo per fare chiarezza sulla vicenda, ma anche per ripercorrere quello che è stato il suo percorso artistico. Il cantante, nato a Genzano di Roma il 10 ottobre del 1991, ha anche scritto un libro dal titolo “È meglio essere temuto che amato”, nel quale spiega che la sua infanzia è stata drammaticamente caratterizzata dal terrore della leucemia, sventata solo dopo anni di ricoveri e approfondimenti estenuanti. Ai microfoni di Silvia Toffanin si preannuncia un Junior Cally senza freni: genuino ed estroso come ci ha sempre abituato.

Junior Cally, inizio tormentato prima dell’esplosione su YouTube

Il percorso di Junior Cally non è stato ricco di soddisfazioni nella sua primissima fase. Non riscuote infatti grande consenso durante la sua prima partecipazione al concorso della casa discografica Honiro Label. Il salto lo compie non prima del 2017, quando si fa notare con il suo singolo Alcatraz. Ad ottobre dello stesso anno il cantante si prende i riflettori social con il brano Magicabula, che su YouTube vola con 11 milioni di visualizzazioni. Il primo album esce nel 2018 e precede il contratto firmato con Sony Music Italia; quindi l’arrivo di nuove canzoni ed un secondo album dal titolo ‘Ricercato’, un progetto contenente 12 brani inediti in cui il rapper cerca e trova conferme importanti. Nel 2019, il giorno di capodanno, Junior Cally annuncia la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano No Grazie. Un annuncio che solleva un fortissimo polverone nei suoi confronti, per un linguaggio considerato troppo volgare da buona parte del pubblico per calcare il palco dell’Ariston.

Junior Cally, le polemiche precedenti al Festival di Sanremo

Le critiche e le polemiche non hanno frenato il desiderio di Junior Cally di partecipare al Festival di Sanremo. A finire nel mirino di alcuni internauti i testi dei brani Strega e Si chiama Gioia, considerati decisamente violenti nei confronti del genere femminile. In quel periodo, oltre ai suoi fan, è stata la fidanzata ed influcener Valentina Dallari a stargli vicino, esprimendo riconoscenza, stima ed un sentimento molto forte nei confronti del suo compagno. A Verissimo, Junior Cally è dunque chiamato anche ad esprimersi sul suo rapporto speciale con la showgirl. Quella odierna, rappresenta la prima volta da Silvia Toffanin per Antonio Signore. Un appuntamento dunque da non perdere per i suoi fedelissimi followers.



© RIPRODUZIONE RISERVATA