Junior Cally vs Mike Highsnob/ “Canzone Sanremo anche mia. Fallito, sei una mer*a!”

A due giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2022, ecco il primo caso. Mike Highsnob, all’anagrafe Michele Matera, che parteciperà alla kermesse con Hu, è finito nel mirino di Junior Cally, che invece all’anagrafe si chiama Antonio Signore. L’accusa è di aver portato all’Ariston la canzone “Abbi cura di te“, che è stata scritta anche dal rapper. «Con che coraggio hai portato a Sanremo un brano, frate, scritto da me. Sei un poveraccio», ha detto nell’instant song “Caro Mike” pubblicata oggi su YouTube.

Ma ha pure aggiunto alcuni particolari: «È giusto che sappiate, signore e signori, che quel brano è scritto è pure mio e non ha pagato i produttori. Ti ho prestato 10.000, indietro ho visto nada, e smettila di fare il figo. Ho ancora il brano sopra il cellulare, posso farti male ma ne faccio a meno. Oggi ti salvo, mer*a, perché non sono infame». Junior Cally ha spiegato che ha dovuto parlarne a malincuore. «Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no».

JUNIOR CALLY “HIGHSNOB, FAI SCHIFO!”

A suo modo, Junior Cally ha voluto fare quindi gli auguri a Mike Highsnob: «Adesso vai, corri sul palco. Stavolta ti grazio. Con te ho finito. Basta che lo sai che dura tre sere. Sanremo finisce. E ritorni un fallito». Nella canzone non mancano insulti espliciti e accuse velenose. Viene citata anche una vecchia collaborazione del 2018 tra i due rapper per la canzone “Wannabe”. «Parli di strada frate. Parli di loyalty. Chissà se Enzo lo sa delle royalties che ci hai rubato con “Wannabe”. Ratto mollami. Venderesti la tua tipa per un pugno di dollari. Vergognati. Hai tradito il sottoscritto. Quando avevi pezze al cu*o. Ti pagavo anche l’affitto. Io a testa alta resto dritto».

Junior Cally parla di differenze tra lui e Mike Highsnob, sottolineando che lui è vero: «Tu fai schifo e troppo finto caro Mike sei come le arrampicatrici. Aggiungerò il tuo nome nella lista dei nemici. Io ti ammazzo così forte frate sopra questo beat». Per ora nessuna replica da parte di Mike Highsnob, anche lui come Junior Cally attaccato per alcuni testi espliciti e violenti.





