Junior Eurovision 2023/ Diretta e vincitore: l’Italia fa il tifo per Melissa Agliottone & Ranya Moufidi

Junior Eurovision 2023, la diretta della finale: oggi, domenica 26 novembre

Oggi, domenica 26 novembre 2023, avrà luogo il tanto atteso Junior Eurovision Song Contest 2023; versione equivalente della competizione big ma riservata ai talenti dai 9 ai 14 anni. Lo spettacolo avrà luogo presso il Palais Nikaia di Nizza e ad accogliere le giovani stelle della musica ci saranno come di consueto centinaia di appassionati pronti a scoprire chi sarà il vincitore.

La visione dell’Junior Eurovision 2023 – oggi 26 novembre – sarà disponibile nel pomeriggio su Rai 2; lo spettacolo sarà inoltre disponibile anche in versione streaming attraverso la consueta piattaforma RaiPlay. Sul sito ufficiale della rete è presente il podcast curato da Mario Acampa che offre uno scorcio in anteprima su tutti i concorrenti che saliranno sul palco del Palais Nikaia di Nizza per l’Eurovision Song Contest Junior 2023.

Junior Eurovision Song Contest 2023: Melissa Agliottone & Ranya Moufidi rappresentano l’Italia

Come anticipato, quest’oggi – domenica 26 novembre – i terrà il Junior Eurovision 2023 in onda dal pomeriggio su Rai 2. A rappresentare l’Italia spicca il nome del duo Melissa Agliottone & Ranya Moufidi, che delizieranno il pubblico di tutto il mondo sulle note di “Un mondo giusto”, in duetto con la bravissima Melissa Agliottone, originaria di Civitanova Marche.