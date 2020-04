Junior Sambia in terapia intensiva/ 23enne del Montpellier grave:sospetto Coronavirus

Pubblicità

Sarebbe in gravissime condizioni il giocatore del Montpellier (club della Ligue 1) Junior Sambia, ora ricoverato in terapia intensiva e per cui si sospetta un contagio da coronavirus. A riferirci la drammatica notizia quest’oggi è il quotidiano francese L’Equipe, che raccontando del calvario che il giovane mediano francese starebbe vivendo in un ospedale di Montpellier, pure ci comunica i forti dubbi che lo stesso 23enne risulti positivo al covid-19. Sarebbe in tal caso il primo giocatore della Ligue 1, primo campionato nazionale, a risultare positivo al coronavirus, dopo che già lo scorso marzo il sudcoreano Hyun Jun Suk, giocatore del Troeys (club della Ligue 2) era diventato il primo giocatore professionista ad aver contratto il covid-19. E’ dunque una drammatica notizia che colpisce tutto il calcio francese nei giorni in cui poi si sta decidendo del possibile rientro in campo, per la conclusione della stagione.

JUNIOR SAMBIA IN TERAPIA INTENSIVA: LA NOTA DEL MONTPELLIER SULLE CONDIZIONI DEL 23 ENNE

Al momento non disponiamo di grandi aggiornamenti sulle condizioni di Junior Sambia, che pure paiono assai grave: il giocatore era stato infatti ricoverato d’urgenza già lunedì, quando aveva mostrato sintomi riconducibili al coronavirus. Ma purtroppo le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate ed ora, il giocatore di appena 23 anni si trova in terapia intensiva, secondo gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano dai media francesi. Per il momento l’eutourage del giocatore come lo stesso Montpellier non hanno voluto confermare né confutare le voci che vogliono Sambia positivo al coronavirus e per ora lo stesso club francese si è mantenuto sul vago nell’aggiornare sulle condizioni del proprio tesserato. Nella breve nota pubblicata solo poche ore fa il Montpellier ha comunicato: “A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato a Montpellier in un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate”. Si attendono però notizie più precise, e si spera anche confortanti, già nelle prossime ore.



