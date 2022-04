Junior/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito

Junior, film di Italia 1 diretto da Ivan Reitman

Junior va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile, a partire dalle ore 16. La pellicola è stata realizzata nel 1994 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Universal Picture la quale si è occupata anche della distribuzione nelle sale.

La regia è stata curata da Ivan Reitman con soggetto e sceneggiatura scritti da Chris Conrad e Kevin Wade. Le musiche della colonna sonora portano diversi film tra cui quella di Carol Bayer Sager e Patti Smith mentre i costumi di scena indossati dagli attori sono frutto del lavoro di Albert Wolsky. Nel cast spiccano tanti volti famosi del mondo hollywoodiano tra cui Arnold Schwarzenegger, Danny De Vito, Emma Thompson, Frank Langella, Pamela Reed, Aida Turturro e James Eckhouse.

Junior, la trama del film: un esperimento interessante

In Junior ci troviamo negli Stati Uniti d’America in un laboratorio di ricerca ginecologica dove due scienziati stanno per portare avanti un esperimento quanto mai interessante. In particolare, stanno portando avanti una serie di esperimenti su un farmaco che permetterebbe di evitare l’aborto spontaneo. Viene prima utilizzato sulle scimmie ottenendo dei risultati importanti che lasciano ben sperare. Tuttavia, nel momento in cui si dovrebbe passare alla sperimentazione sull’uomo, incredibilmente la Commissione Governativa decide di negare il permesso e soprattutto licenziare i due ricercatori. Il direttore del progetto si vede costretto a dare seguito a quanto deciso dalla Commissione Governativa. Questo però non sembra fermare la volontà dei due ricercatori di scoprire se le loro ricerche siano state o meno vincenti e infatti uno dei due, Alex, decide di provare su stesso il farmaco.

In particolare si introduce nel laboratorio e ruba un ovulo per poi impiantarlo nel suo addome. La sperimentazione dovrebbe consentire all’uomo di portare avanti la gravidanza ma soltanto fino al terzo mese di età. Tuttavia, accade qualcosa che i due scienziati non avevano messo in conto ossia la voglia dello stesso Alex di portare a compimento la gravidanza. Tutto questo viene però complicato dalla travolgente storia d’amore con Diana che peraltro, nel frattempo, era diventata la titolare del laboratorio dove i due ricercatori lavoravano. Non appena Diana si rende conto di quello che ha fatto il suo compagno si arrabbia tantissimo. All’ovulo trafugato viene dato il nome di Junior. La vicenda avrà ampio risalto anche a livello mediatico come del resto confermerà la grande presenza di giornalisti al termine della gravidanza anche perché si tratta della prima gravidanza maschile della storia.

