Junior/ Video, su Rai 3 il film con Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger

Junior va in onda su Rai 3 oggi, 30 agosto 2020, a partire dalle 15.55. Nel 1994 Universal Pictures colpì il centro del bersaglio con il film e riuscì ad assemblare una coppi apparentemente impossibile da coniugare: Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger. La regia l’ha curata Ivan Reitman, un regista di nascita slovacca (allora Cecoslovacchia, il Muro era ancora ben in piedi) che ha lasciato tante firme indelebili nel cinema comico americano e se ‘Ghostbusters – Acchiappafantasmi (Ghostbusters)’ del 1984, ed il successivo sequel, furono la prima zampata, in seguito film come ‘Un poliziotto alle elementari (Kindergarten Cop)’, di nuovo dirigendo un comico Schwarzenegger, in seguito ‘Dave – Presidente per un giorno (Dave)’ con Kevin Kline, in seguito, quasi il canto del cigno del regista, nel 2006, una commedia che rivelò il volto anche comico di un’attrice tanto bella quanto duttile, Uma Thurman in ‘La mia super ex-ragazza (My Super Ex-Girlfriend)’.

Per ‘Junior’ non si è solo scomodato il futuro Governatore della California (Arnold Schwarzenegger) e un Danny De Vito che arrivava da poco tempo dal successo di ‘Mezzo professore tra i marines (Renaissance Man)’, ma soprattutto da quel ‘Hoffa, santo o mafioso?’ che consacrò il piccolo attore di origine italiana anche come regista. Per non scontentare nessuno, in un clima di accostamenti folli, nel cast anche una spassosa Emma Thompson, un cast davvero all’altezza delle aspettative che ha saputo donarci una commedia divertente e ben recitata.

Junior, la trama del film

Ecco la trama di Junior. Expectane è un farmaco studiato in laboratorio per evitare l’interruzione spontanea di gravidanza, ma, come a volte accade, i ricercatori si dedicano ad attività poco convenzionali, motivo per il quale la coppia di scienziati Larry Arbogast e Alexander Hesse interrompe gli esperimenti sulle scimmie per puntare direttamente alla sperimentazione sulle donne. Anzi, la follia di Larry, dopo essere stato licenziato assieme al collega Alexander, lo porta ad impiantare in se un ovulo e tentare di mantenerlo in vita proprio tramite Expectane e funziona, purtroppo, tutto ciò è paradossale, funziona.

Succede così che un omino come Larry si trova in stato interessante, il feto progredisce ed è in ottima salute, nel momento di interrompere l’esperimento dichiarandolo di successo, Larry si scopre affezionato all’embrione e decide di portare avanti la gravidanza.

Se tutto ciò vi sembra folle, lo sarà ancora di più nel momento in cui Larry avrà una relazione sentimentale con Diana la quale, scoprendo cosa succede nel corpo del fidanzato, non solo è inorridita dall’esperimento ma va addirittura su tutte le furie scoprendo che l’ovulo impiantato era il suo. Se sposerà Larry quindi sarà madre del suo figlio naturale ma senza averlo portato in se perché la gravidanza è stata a carico del padre che è madre quindi la madre non è il padre e il padre è anche madre.

Insomma, in questo gran bailamme di avvenimenti e circostanze surreali si ride e si scopre la vena comica di attori apparentemente seriori. Il finale non ve lo roviniamo, lo scoprirete presto.



