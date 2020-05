Juno/ Video, su Italia 1 il film con Jennifer Garner ed Ellen Page (8 maggio 2020)

Pubblicità

Il cast del film Juno

Juno va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 23:35. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2007 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Fox Searchlight Pictures mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche stato gestito dalla Twentieth Century Fox. La regia è stata curata da Jason Reitman mentre sia il soggetto che la sceneggiatura portano la firma di Diablo Cody. Nel cast sono presenti tra gli altri Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Allison Janney e J. K. Simmons.

Juno, la trama del film

Juno è una ragazza di 16 anni e decide di avere la propria prima esperienza sessuale con il suo migliore amico. Un’esperienza appagante senza alcun genere di coinvolgimento sentimentale ma che tuttavia avrà delle conseguenze piuttosto lì davanti visto che la ragazza rimarrà incinta. Dopo essersi confrontata con la sua migliore amica e con lo stesso ragazzo decidono di non poter portare avanti quella gravidanza per cui optano per un aborto consentito dalla legge senza che nessun altro possa sapere informazioni in merito. Tuttavia la ragazza il momento prima di entrare in sala operatoria sente nel proprio animo il desiderio di non poter porre fine a quella vita ancora tutta da costruire e quindi decide di non proseguire con l’aborto. Però questo non significa che la ragazza vuole mantenere il bambino tant’è che la sua ultima decisione è quella di farlo nascere e quindi affidarlo ad una famiglia che lei stessa vorrà scegliere in prima persona. Dopo aver valutato diverse opzioni una ragazza opta per una giovane coppia molto ricca e benestante composta da un ragazzo di nome Mark e una splendida donna di nome Vanessa.

Juno capisce immediatamente che questa è la coppia ideale per far crescere il proprio bambino nell’amore e soprattutto in una situazione economica soddisfacente. Nel corso delle settimane la ragazza riuscirà a gestire al meglio questa situazione anche con il proprio padre e la propria matrigna e con tutti i compagni di scuola che continuano ad osservarla in maniera differente rispetto da quanto accadeva prima. I mesi che precederanno la nascita del bambino porteranno e non enormi cambiamenti anche all’interno di quella coppia con il marito che aveva deciso da tempo di mettere fine al suo matrimonio e magari spera che possa ricostruire la propria vita sentimentale proprio con Juno la quale nel frattempo era riuscita a legare con Vanessa. Alla fine il bambino verrà dato in adozione alla stessa Vanessa mentre la ragazza si renderà conto finalmente di essere innamorata del suo migliore amico con il quale peraltro ha avuto la sua prima esperienza sessuale.

