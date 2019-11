Jupiter Il destino dell’universo, Italia 1/ Il film con Channing Tatum

Jupiter – Il destino dell’universo va in onda oggi, 8 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Questa pellicola può essere considerata come un lungometraggio di fantascienza. Gli attori protagonisti sono Channing Tatum, Sean Bean, Mila Kunis ed Eddie Redmayne. L’anno di uscita di questo film è il 2015 e le registe della pellicola sono le sorelle Lana e Lilly Wachowski. Le musiche di questo film sono state scritte da Michael Giacchino. Quest’ultimo è un compositore statunitense, che ha dal 2009 la cittadinanza italiana. Giacchino ha vinto il Premio Oscar nel 2010, per aver realizzato la colonna sonora del film d’animazione Up. In questo film recitano appunto Tatum e la Kunis. Il primo ha lavorato in altre pellicole celebri, come Effetti collaterali e la saga di Step Up, mentre la seconda ha vinto il Premio Mastroianni a Venezia per aver interpretato il personaggio di Lily nel thriller Il Cigno nero.

Jupiter Il destino dell’universo, la trama del film

Nel film Jupiter – Il destino dell’universo si parla di un futuro non molto lontano. In questa realtà immaginaria vive Jupiter Jones, che è un’immigrata russa. La giovane abita con la madre e la sorella. Le tre lavorano, quindi, come donne delle pulizie. Jupiter, ad un tratto, rimane vittima di una violenta aggressione. La ragazza sta per essere uccisa da alcuni alieni, ma riesce a salvarsi grazie all’intervento salvifico di Caine. Quest’ultimo è un soldato interplanetario, che è stato mandato da Titus Abrasax. Titus governa una delle più importanti dinastie di alieni, la Abrasax Industries, che è deputata al dominio dei pianeti abitabili. Questi alieni sono soliti uccidere gli esseri umani per impadronirsi del loro DNA. Con quest’ultimo, viene creato un siero della giovinezza, che viene venduto agli altri abitanti dello spazio.

Ad un tratto, la matriarca di questa dinastia muore e si scatena una cruenta lotta tra i tre eredi legittimi. Caine, poi, spiega a Jupiter che il genere umano è stato creato con l’inseminazione della stirpe di Abrasax. Il guerriero interplanetario confida alla ragazza che lei è in pericolo, in quanto il fratello di Titus intende ucciderla, perché la giovane è la reincarnazione della matriarca. Jupiter in un primo momento non crede alle parole di Caine, ma poi avrà fiducia in lui. L’immigrata russa verrà coinvolta allora in un viaggio molto eccitante. Al termine di questa avventura, la ragazza diventerà l’unica proprietaria del pianeta Terra. Questa pellicola di fantascienza non ha avuto nessun seguito. Jupiter – Il destino dell’universo è il primo film delle registe Wachowski ad essere realizzato in 3D. Le sorelle, nel creare il personaggio di Jupiter, hanno pensato alla protagonista del mago di Oz Dorothy. Gli stivali, che nella pellicola usa Channing Tatum per fluttuare nell’aria, sono in realtà dei pattini, le cui rotelle sono state cancellate nelle fasi di post-produzione dello sceneggiato.

