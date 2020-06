Jupiter il destino dell’universo/ Video, su 20 il film con Mila Kunis (11 giugno)

Pubblicità

Jupiter il destino dell’universo vain onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2015 dalla Warner Bros insieme ad altre case cinematografiche con la regia affidata a Lana e Lilly Wachowski che si sono occupate anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Alexander Berner con la fotografia di John Toll mentre nel cast sono presenti tra gli altri Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth e Jo Osmond.

Jupiter il destino dell’universo, la trama del film

Ecco la trama di Jupiter il destino dell’universo. In un lontano futuro il pianeta Terra è alle prese con continue incursioni da parte degli alieni. In particolare una giovane immigrata russa di nome Jupiter che si trova all’interno del territorio degli Stati Uniti d’America insieme alla propria mamma e alla propria zia si vede costretta a far fronte un tentativo di assassinio e viene portato avanti da potenti alieni. La ragazzina si salva miracolosamente e soprattutto grazie al pronto intervento di una sorta di cavaliere interspaziale di nome Caine. Il cavaliere è stato mandato da Titus ossia il capo delle abrasax industries tra le più potenti dinastie aliena che sono attualmente al comando di tutti i pianeti che compongono le varie galassie conosciute.

Pubblicità

Grazie alla presenza di questo guerriero la giovane ragazza scoprirà in realtà la razza umana non è originaria della terra ma è stata inserita o per meglio dire inseminata su questo pianeta in ragione di quella che è una vera e propria prassi che vede alcune dinastie aliena inserirsi all’interno di altri habitat per poi farli diventare propri. La storia di Jupiter è quanto mai complicata in quanto sembra essere l’ultima rimasta di un’antica dinastia vicina a quella del capo Titus. La ragazza Inoltre scoprirà che Titus ha come principale obiettivo quello di uccidere la stessa Jupiter in quanto non vuole più che vi sia alcun superstite della dinastia contrapposta a quella della sua famiglia. Inizierà quindi per la giovane ragazza una incredibile avventura girovagando per diversi pianeti dell’universo per cercare di stampare al tentativo di assassinio del potente capo alieno il quale vuole così ottenere il massimo controllo e potere sull’intero universo. Infatti la ragazza è destinata a diventare una sorta di dominatrice della terra ed avrà quindi un ruolo importantissimo per salvare il futuro dell’universo stesso.

Video, il trailer di Jupiter il destino dell’universo



© RIPRODUZIONE RISERVATA