Jurassic Park, film su Italia 1 diretto da Steven Spielberg

Sabato 12 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il cult movie di avventura e fantascienza dal titolo Jurassic Park che ha dato il via a un franchise il cui ultimo capitolo, Jurassic World: La Rinascita, che segue Jurassic World: Il dominio, è appena uscito nelle sale. La pellicola è basata sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton ed è diretta dal grande Steven Spielberg, che può vantare titoli entrati nella storia del cinema come Lo squalo, E.T. l’extra-terrestre, Salvate il soldato Ryan e molti altri.

Al suo fianco, per la componente musicale, un altro nome altisonante del cinema, ovvero John Williams, con cui Spielberg ha costruito un sodalizio artistico che dura da oltre cinquant’anni.

Il protagonista è l’attore Sam Neill, che riprenderà il ruolo di Alan Grant anche nei successivi capitoli del franchise. Nel cast anche: Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Samuel L. Jackson e Wayne Knight.

La trama del film Jurassic Park: un parco delle meraviglie che si trasforma in un incubo

Jurassic Park ha inizio quando il facoltoso ed eccentrico John Hammond propone ad uno dei paleontologi più talentuosi del mondo, Alan Grant, di visitare la sua isola (Isla Nublar) insieme alla paleobotanica Ellie Sattle. Arrivati sul posto, i due scienziati scoprono con enorme sorpresa che l’uomo ha costruito un immenso parco di divertimenti al cui interno sono presenti dei dinosauri veri.

Hammond, infatti, è riuscito a clonare questi animali preistorici e ha costruito un moderno sistema di gabbie per tenerli sotto controllo. Per riuscire a convincere gli investitori, però, l’uomo ha bisogno dell’approvazione degli esperti, così Alan e Ellie si uniscono al matematico Ian Malcom e all’avvocato Donald Gennaro per visitare l’isola e scoprire l’incredibile progetto portato avanti dal dottor Henry Wu.

Nel frattempo giungono sull’isola anche i nipotini del protagonista, Tim e Lex, ed insieme partono per questo tour sotto il controllo a distanza di Hammond. Purtroppo, però, uno dei collaboratori si fa corrompere dalla concorrenza e manomette il sistema di sicurezza, liberando i dinosauri. Inizia così per il gruppo una fuga disperata nel tentativo di mettersi in salvo, riusciranno a sopravvivere alla furia di questi animali feroci?