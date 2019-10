Jurassic Park/ Video, su Canale 20 il film di Steven Spielberg (oggi, 17 ottobre)

Il film Jurassic Park si potrà vedere sul Canale 20 alle ore 21.05 oggi 17 ottobre 2019. Il giorno in cui si potrà assistere alla proiezione di questa pellicola è il 17 Ottobre 2019. Questo sceneggiato è allora un lungometraggio di fantascienza. Gli interpreti principali di questo film sono: Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern e Richard Attenborough. L’anno di produzione di Jurassic Park è il 1993, mentre a dirigere il lungometraggio c’è stato Steven Spielberg, vincitore di due premi Oscar per La lista di Schindler e Salvate il soldato Ryan. La colonna sonora di Jurassic Park è stata creata da John Towner Williams, che ha composto le musiche di numerosi film di successo, come le saghe di Star Wars e Indiana Jones. Gli attori Jeff Goldblum e Richard Attenborough ritorneranno a recitare insieme nel seguito di Jurassic Park dal titolo Il mondo perduto. Tra le pellicole più famose in cui ha lavorato Goldblum ci sono: Il giustiziere della notte e The Mountain.

Jurassic Park, la trama del film

In Jurassic Park, un ricco imprenditore di nome John Hammond è il proprietario di un’isola. Quest’ultima si trova al largo delle coste del Costa Rica e si chiama Isla Nubur. L’uomo ha deciso di costruire in questo luogo un parco di divertimenti a tema Jurassic Park. Per questa ragione, questo parco è stato popolato con vari rettili preistorici e diverse specie, che sono state ottenute per mezzo del DNA degli antichi dinosauri che si sono estinti. La clonazione è stata resa possibile grazie all’aiuto di alcuni insetti, conservati nell’ambra, che milioni di anni prima hanno succhiato il sangue dei dinosauri.

Un giorno, Hammond invita nel parco due paleontologi, che si chiamano Ellie Sattler e Alan Grant. I due rimangono stupiti nel vedere che nel parco ci sono dei dinosauri veri. Il ricco imprenditore non è riuscito solo a clonare i dinosauri, ma ha lanciato un vero e proprio progetto con cui ha riportato in vita altri animali estinti. Queste nuove specie si trovano rinchiuse sempre nel parco, in delle gabbie circondate da fili elettrici. Per attirare un numero più alto di investitori che lo aiutino nel suo piano di resuscitare animali morti milioni di anni prima, Hammond ha bisogno di avere il benestare degli esperti Ellie e Alan. Ad un certo punto, però, il sistema di sicurezza dell’isola subirà un guasto e gli uomini presenti sull’Isla Nubur dovranno proteggersi dalla ferocia dei dinosauri.

Il trailer di Jurassic Park





© RIPRODUZIONE RISERVATA