Jurassic Park/ Video, su Canale 20 il film di Steven Spielberg (oggi, 31 maggio)

Jurassic Park andrà in onda in prima serata, alle 21:00, su Canale 20 il 31 maggio e porterà sullo schermo una delle opere più amate e conosciute di Steven Spielberg. Diretto nel 1993 dal grande regista, la storia si basa su un romanzo di Michael Crichton, i cui diritti vennero acquistati addirittura prima della pubblicazione negli anni 90. Lo scrittore stesso venne assunto per collaborare all’adattamento dell’opera anche se fu David Koepp a firmare la sceneggiatura finale. Si decide di dare un taglio meno violento al film, rispetto al libro, e allo stesso tempo di creare qualcosa che avesse un forte impatto cinematografico. Nel cast figurano Sam Neill, nel ruolo del professor Alan Grant, Laura Dern in quello della professoressa Ellie Sattler, Jeff Goldblum nei panni dell’amato professor Ian Malcolm e Richard Attenborough in quelli di John Hammond. Molto famosi sono anche Samuel L.Jackson e Joseph Mazzello, visto recentemente nel film dedicato a Freddie Mercury. La colonna sonora fu composta da John Williams che nello stesso anno realizzò, sempre per Spielberg, le musiche per Schindler’s List.

Jurassic Park, la trama

Le vicende di Jurassic Park si svolte ad Isla Nublar, un’isola appartenente alla InGen che si trova lontano dalla Costa Rica. Qua un operaio, all’inizio del film, viene attaccato e ucciso da una creatura che stava all’interno di una cassa che stavano trasportando. Questo fatto crea un certo scompiglio per cui Hammond, il capo dell’azienda, contatta il paleontologo Grant e la paleobotanica Sattler per invitarli a visitare l’isola e dare un giudizio su quello che stanno creando lì dentro. Il tutto deve avvenire però nel massimo segreto poiché l’InGen è riuscita a riportare in vita, tramite delle tecniche di clonazione, dei dinosauri che potrebbero essere impiegati in un parco divertimenti con sede nell’isola stessa. L’idea sarebbe quella di ottenere consenso da parte dei due esperti per poter mettere a tacere i dubbi e le proteste dei finanziatori ma niente va come dovrebbe andare.

