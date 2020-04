Jurassic Park/ Video, su Italia 1 il film cult di Steven Spielberg (oggi, 13 aprile)

Jurassic Park va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 1993 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Amblin Entertainment con la regia di Steven Spielberg mentre il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Michael Crichton il quale ha anche collaborato per quanto concerne la stesura della sceneggiatura insieme a David Koepp. Il montaggio del film è stato realizzato da Michael Kahn, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Dean Cundey mentre le musiche sono di John Williams. Nel cast sono presenti Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero e Samuel L. Jackson.

Jurassic Park, la trama del film

Ecco la trama di Jurassic Park. Un potente e ricco imprenditore ha deciso di mettere in esposizione le sue straordinarie potenzialità per utilizzare nuove tecnologie in ambito della biogenetica per ricreare in un’isola sperduta a nord-ovest dello Stato della Costa Rica, un ambiente protetto nel quale poter far rinascere i dinosauri. Per enfatizzare questo suo progetto, che è dedicato alla realizzazione di una sorta di parco dove i visitatori potranno vedere in totale sicurezza spaventosi dinosauri dalla faccia della terra da milioni di anni, ha deciso di ospitare alcuni illustri scienziati ed in particolar modo un esperto di fossili e soprattutto di dinosauri che è un professore che si occupa della teoria del caos. Durante la visita a questo parco che si trova sull’isola in Costa Rica, gli scienziati devono prendere atto di come sia stato pensato ad ogni minimo aspetto e soprattutto sono affascinati dalla tecnologia utilizzata grazie alla quale si potranno utilizzare al meglio i resti di alcuni fossili per ricreare il dna dei dinosauri e quindi dare vita attraverso un procedimento assistito con gli ultimi macchinari del settore a nuove uova. Il progetto è naturalmente molto interessante anche perché potrebbe permettere di guadagnare milioni di dollari in poche settimane. Durante la visita che gli scienziati faranno all’interno della struttura, purtroppo, ci sarà un piccolo problema che creerà un dramma straordinariamente importante. In pratica, il sistema di sicurezza che permette di tenere sotto controllo i pericolosi Tyrannosaurus rex cede e questo farà uscire dalla zona di riserva un potente animale che inizierà a distruggere ogni cosa mandando in tilt tutto il sistema e tutto il parco. A questo punto gli scienziati e soprattutto il personale ancora presente sull’isola inizia ad avere un’avventura drammatica nella quale dovranno cercare di trovare rifugio nella speranza di poter lasciare illesi l’isola diventata una trappola mortale.

