Jurassic Pet: Il mio amico dinosauro, Italia 1/ Un insolito animale domestico, oggi, venerdì 5 gennaio 2024

Jurassic Pet: Il mio amico dinosauro, diretto da Ryan Bellgardt

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede, per il pomeriggio di venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 14,05, la messa in onda del film di genere avventura e fantastico Jurassic Pet: Il mio amico dinosauro. È un film da realizzato negli Stati Uniti nel 2019 è distribuito direttamente sul circuito televisivo con titolo originale The Adventures of Jurassic Pet. La regia è stata affidata Ryan Bellgardt e nel cast sono presenti tra gli altri David Fletcher-Hall, Kyler Charles Beck, Ben Hall, Brooks Ryan, David C Tam, Laurie Cummings, Thomas Rivas e Jamie Loy.

La campanella dei desideri, Rai 1/ Una caccia ai tesori del cuore, oggi, giovedì 4 gennaio 2024

La trama del film Jurassic Pet: Il mio amico dinosauro: le avventure di un ragazzino che fa di tutto per proteggere un cucciolo di dinosauro

In Jurassic Pet: Il mio amico dinosauro, uno scienziato sta portando avanti un importante progetto grazie al quale è riuscito ad avere informazioni specifiche sul DNA degli antichi dinosauri. Sfruttando al meglio le innovazioni tecnologiche e i tanti macchinari che gli vengono messi a disposizione dall’azienda per cui lavora, lo scienziato centra l’obiettivo e riporta alla luce un dinosauro vivente.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, Rai 3/ Noir di Guillermo del Toro, oggi, giovedì 4 gennaio 2024

Lo fa nascere modificando il DNA in maniera tale che possa trovarsi a proprio agio sul nostro pianeta, con le differenze ambientali rispetto a milioni di anni prima. Purtroppo quel dolce e indifeso dinosauro non potrà avere una vita all’insegna della libertà, ma sarà sottoposto a costanti esperimenti e test molto dolorosi. Per sua fortuna ne scopre l’esistenza un giovane ragazzo di nome Chris, particolarmente appassionato di tutto quello che riguarda i dinosauri.

Un giorno, per puro caso, Chris si ritrova all’interno del laboratorio dello scienziato e scopre l’esistenza del piccolo cucciolo di dinosauro. A questo punto il suo istinto amorevole lo porta a prendersi cura del piccolo dinosauro inserendolo nel proprio zainetto per scappare insieme a lui. Da questo momento in poi ha inizio un’incredibile avventura con il ragazzo che cerca in ogni modo di proteggere il dinosauro dai tentativi dello scienziato di riappropriarsene per portare avanti altri progetti che sono stati appena sovvenzionati dalla società…

Billy Elliot, Italia 1/ Film cult sulla vera storia del ballerino Philip Mosley, oggi, giovedì 4 gennaio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA