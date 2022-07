JURASSIC WORLD – IL DOMINIO/ Il film pastiche che finisce in un paradosso

Come sostiene Massimo Recalcati partendo da Nietzsche, un animale ferito è quanto di più simile a un essere umano. Deve essere il principio da cui sono partiti i produttori Frank Marshall e Patrick Crowley, assieme a Steven Spielberg, quando nel 2015 hanno fatto rinascere il marchio Jurassic Park con Jurassic World, ossia rendere i dinosauri sempre più vicini all’essere umano, porli in modo definitivo l’uno specchio dell’altro, come sottilmente faceva il prototipo nel ’93. Il terzo film della nuova serie, sesto in totale, Jurassic World – Il dominio, porta tale principio tanto a fondo da mettere quasi tra parentesi i dinosauri.

Diretto come il reboot da Colin Trevorrow e da lui scritto assieme a Emily Carmichael, il film vede i protagonisti della vecchia serie e della nuova intrecciarsi, per chiudere il cerchio nelle intenzioni: i primi tornano in pista quando un’invasione di locuste geneticamente modificate con DNA di dinosauro rischia di distruggere le coltivazione degli Stati Uniti, i secondi invece sono coinvolti nel rapimento di Maisie, una ragazzina clonata che hanno adottato e il cui sangue fa gola alla Biosyn.

Il film è dichiaratamente un pasticcio, nel senso di pastiche, cioè un’opera che fonde insieme pezzi di altre opere, che mescola stili, codici e linguaggi diversi, cucinando insieme ingredienti disparati che partono dalle citazioni spielberghiane e arrivano a costeggiare generi lontasnissimi, basti pensare che l’introduzione del personaggio di Owen (Chris Pratt) avviene mentre è a cavallo come un cowboy a radunare una mandria di dinosauri, perché con essi ci si può fare di tutto, la favola, l’orrore e appunto il western. Trevorrow e soci approfittano della natura duttile del film e dei suoi protagonisti per dividere l’opera in tre parti distinte e variamente modellabili.

Da una parte gioca con l’effetto nostalgia di avere i tre protagonisti originali, cioè Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neil, e li mette dentro un intrigo fanta-spionistico che omaggia Michael Crichton (autore del romanzo da cui tutto, trent’anni fa, ebbe origine), dall’altra gioca sulla dinamica familiare tramutando il film in una specie di spin-off di Jason Bourne con voli intercontinentali, dinosauri come sicari a comando e ottime figure femminili (DeWanda Wise e Dichen Lachman nei panni di Kayla e Soyona). Quando i due filoni si ricongiungono, i dinosauri che erano sullo sfondo tornano in primo piano, ma in modo diverso da quello in cui siamo abituati, secondo l’ottica contemporanea anti-specista, quindi come esseri degni di rispetto seppur letali, i cui comportamenti sembrano essere un riflesso dei nostri: in una sequenza esemplare, Claire (Bryce Dallas Howard) e la giovane Maisie (Isabella Sermon) litigano come ogni mamma fa con la figlia adolescente; nella scena successiva, una mamma velociraptor sembra “sgridare” il suo cucciolo per essersi allontanato e per aver giocato con qualcosa con cui non doveva.

I motivi produttivi e politici di questa scelta, legati al marketing e alla differente consapevolezza odierna del rapporto con gli animali, ci sono chiari, resta il fatto che la scelta conduce Jurassic World – Il dominio in un paradosso per cui il film ha più interesse e vitalità quando può sfruttare le possibilità alternative che quando usa i dinosauri in modo standard, approdando a una parte finale decisamente più fiacca e fuori tempo massimo.

È un peccato che però non rovina più di tanto un film che, se guardato con le aspettative basse che i due precedenti dovrebbero instillare, può anche risultare simpatico, moderatamente divertente, qua e là illuminato da interessanti attimi di cinema, soprattutto due legati all’incantevole primo piano di Howard (quello del paracadute e la bellissima sequenza della palude) inquadrato dal direttore della fotografia John Schwartzman. Forse, sembra dirci il film, non è più tempo di dinosauri, che devono riprendersi i loro spazi e vivere separati dagli umani. Almeno fino al prossimo reboot.

