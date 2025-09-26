Jurassic World - Il dominio è il sesto e ultimo capitolo che chiude l'intera saga. Nel cast Chris Pratt è il protagonista ma tornano tanti volti noti

Jurassic World – Il dominio, film su Italia 1 diretto da Colin Trevorrow

Venerdì 26 settembre 2025, Italia 1 propone, in prima serata alle 21.30, il sesto capitolo della saga giurassica che da oltre 30 anni domina le sale cinematografiche come le televisioni delle nostre case: Jurassic World – Il dominio che chiude la trilogia iniziata con Jurassic World nel 2015 e anche la storia nel complesso, cominciata con Jurassic Park di Spielberg.

Tra gli attori protagonisti troviamo Chris Pratt, DeWanda Wise e alcune figure storiche come Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, presenti sin dai primi film dedicati ai dinosauri.

Si tratta di un film diretto dal regista Colin Trevorrow, distribuito da numerose case USA tra cui la Universal Pictures, Amblin Entertainment, Perfect World Pictures, Kennede e Marshall Company.

Le musiche sono sono di Michael Giacchino, il montaggio di Mark Sanger; una menzione speciale, come tutti i film di fantascienza, va a Paul Corbould e David Vickery per gli effetti speciali.

La trama del film Jurassic World – Il dominio: atto finale, che ne sarà dei dinosauri e del nostro pianeta?

La vicenda di Jurassic World – Il dominio si snocciola 4 anni dopo l’eruzione vulcanica di Isla Nublar e il disastroso incidente alla tenuta Lockwood: i dinosauri vagano completamente liberi per il pianeta causando terribili danni sia ambientali sia umani.

Per placare questa sciagura e ritornare all’ordine il Congresso degli Stati Uniti d’America ha concesso il diritto alla Biosyn Genetics per la cattura degli esseri viventi preistorici. Si tratta di una missione molto rischiosa, poichè non solo i dinosauri carnivori stanno causando morti e distruzione, ma sta dilagando il bracconaggio sugli stessi.

In realtà la Biosyn Genetics sta effettuando una serie di esperimenti al limite del legale sul codice genetico dei dinosauri, confinandoli nelle grotte sulle Dolomiti.

Nel frattempo, uno sciame di locuste ha cominciato a invadere la Terra causando gravi danni ai raccolti.

Nella vicenda non possono mancare, ancora una volta, i volti noti a cui si sono affezionati gli appassionati della saga giurassica sin dai lontani anni 90; il filo conduttore è il prologo sotto forma di documentario TV, una strategia narrativa utile a creare un ponte tra passato e presente.