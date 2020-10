Jurassic World – Il regno distrutto/ Video, su Canale 5 il film con Isabella Sermon

Jurassic World – Il regno distrutto va in onda su Canale 5 per il prime time di oggi, martedì 6 ottobre, a partire dalle ore 21.20. Il soggetto è tratto dai personaggi di un romanzo di Michael Crichton, con sceneggiatura di Colin Trevorrow e Derek Connolly, produzione di Steven Spielberg e della Universal Pictures, fotografia di Oscar Faura e montaggio di Bernat Vilaplana. La regia è stata curata dallo spagnolo Juan Antonio Bayona, famoso per aver diretto The Orphanage, The Impossibile e Sette minuti dopo la mezzanotte, oltre a numerosi cortometraggi, videoclip e spot pubblicitari. Il ruolo di protagonista principale è stato assegnato a Chris Pratt, vincitore di due MTV Movie Awards, un Saturn Award e due Teen Choice Award. Viene affiancato da Bryce Dallas Howard, candidata nel 2007 ad un Golden Globe grazie alla serie televisiva As You Like It – Come vi piace e vincitrice di un Teen Choice Award. Il cast viene arricchito da Isabella Sermon, Ted Levine, Toby Jones, Rafe Spall, Daniella Pineda e Justice Smith.

Jurassic World – Il regno distrutto, la trama del film

Jurassic World – Il regno distrutto ha una trama molto elaborata. A tre anni dalla distruzione del parco dei divertimenti Jurassic World, dovuta alla fuga dei dinosauri, il territorio di Isla Nublar è stato abbandonato dagli esseri umani. L’obiettivo era quello di far rivivere i dinosauri e trasformarli in autentiche attrazioni per grandi e piccini, ma qualcosa era andato storto. Da un momento all’altro, il vulcano dell’isola inizia ad eruttare. L’ex addestratore Owen e l’ex responsabile del parco Claire si dirigono verso l’isola con l’obiettivo di evitare che i dinosauri vivano una seconda estinzione. Owen si mette alla ricerca del suo velociraptor e Claire decide di assisterlo per salvare i dinosauri. La lava inizia ad invadere il territorio, ma la situazione è ancora più grave di quanto si possa immaginare. Infatti, a causa di un complotto, l’intera Terra è a rischio. Owen e Claire vengono affiancati dal professor Ian Malcolm, che era presente anche in occasione degli attacchi precedenti. L’unico scopo del gruppo è evitare che vada tutto per il peggio.

