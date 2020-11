JURASSIC WORLD, ITALIA 1/ Un urlo spaventoso da tutto il mondo nel 2015

Jurassic world esce nel 2015 quando un urlo spaventoso terrorizzò le sale di mezzo mondo, anche di tutto il mondo in realtà, il grido arcaico del T-Rex con una pellicola che completava la saga dei Jurassic Park più celebre e campione d’incassi di Hollywood. Non vi aspettate dunque premi per la saga dinosauresca: i Jurassic Movie sono blockbuster assoluti dedicati alla famiglia, avventure e tensioni sotto i boati dei pesanti passi di dinosauri tremendi, urla da home-theatre, in questa pellicola anche nomination a premi di rilievo come Saturn e Teen Choice Award.

Chris Pratt nel cast

Jurassic world va in onda su Italia 1 oggi, 22 novembre 2020, con inizio alle ore 21,20. Prodotto da Universal Studios, Legendary Pictures e Amblin Entertainment, ‘Jurassic world’ vide la regia di Colin Trevorrow, regista poco prolifico che proprio con questo lungometraggio d’avventura e fantascienza scoprì il successo, quello vero, quello che riempie le sale. Poco prima Trevorrow si fece notare con ‘Safety Not Guaranteed’, una pellicola mediocre, in seguito alzò la posta in gioco con ‘Il libro di Henry (The Book of Henry)’ e l’ottima interpretazione di Naomi Watts, film che sfiorò la vittoria nei circuiti indipendenti tra i quali il rinomato Golden Trailer Awards. La Watts è quel pizzico di classe che può fare la differenza, sempre. Nel 2022 il regista sarà di nuovo dietro la cinepresa dirigendo dinosauri e vittime con il newcomer ‘Jurassic World: Dominion’, un film oramai continuativo del genere. In ‘Jurassic world’ incontriamo, nel cast, Chris Pratt, divertente protagonista de ‘Guardiani della Galassia (Guardians of the Galaxy)’ e, ovviamente, di tutti gli Avengers nei quali compaiono i Guardiani della Galassia, ma lo ricordiamo anche per ‘Bride Wars – La mia migliore nemica (Bride Wars)’, un attore comico che sa sdrammatizzare nelle avventure le tensioni ovvie della trama.

Assieme a Pratt anche Bryce Dallas Howard, attrice cresciuta in Hollywood che può vantare di essere stata guardata da un baby sitter di lusso quando era piccolina, Tom Cruise, nel cinema resasi celebre con ‘Lady in the Water’ e i dinosauri di questo film e del successivo ‘Jurassic World – Il regno distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom)’.

Jurassic world, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Jurassic world. Finalmente Ilsa Nublar funziona, senza incidenti, tutto è sicuro dopo ventidue anni da quel sogno che il ricco magnate John Hammond e il suo team di paleontologi genetisti rese realtà riportando in vita diverse specie estinte di dinosauri, non ultimi i temuti T-Rex e i Velociraptor. Isla Nublar chiama gente da ovunque nel mondo, una vacanza ricca di emozioni nel parco più incredibile mai concepito e tutto funziona alla grande sino a quando accade l’imprevisto, richiamando la legge delle probabilità e del ‘butterfly effect’.

I genetisti rovinano la quiete del Parco on la loro voglia di stupire il mondo, creando un nuovo colosso, l’Indominus rex frutto della manipolazione genetica più assurda, un dinosauro immenso, reattivo, aggressivo ma soprattutto, più intelligente del previsto, troppo intelligente. Guai in arrivo e inseguimenti e urla anche!

