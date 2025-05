NUOVO ALLENATORE ROMA: IL SOGNO KLOPP È CONCRETO?

Jurgen Klopp nuovo allenatore Roma? La suggestione si alza forte dagli ambienti giallorossi, si sa che in temi di calciomercato gli indizi possono essere disseminati ovunque e così, se qualche tempo fa avevamo detto di come una battuta o uno svarione di Claudio Ranieri potesse indicare in Massimiliano Allegri il nuovo allenatore della Roma, oggi addirittura alla panchina giallorossa per la prossima stagione viene accostato Jurgen Klopp, un signore che ha vinto due volte la Bundesliga con il Borussia Dortmund portandolo in finale di Champions League, competizione che ha vinto con il Liverpool – in due finali – oltre a raggiungere con i Reds quella Premier League che mancava da 30 anni, riportando Anfield ad essere il tempio di una corazzata.

Dall’anno scorso il manager tedesco è diventato il responsabile delle operazioni calcistiche del gruppo Red Bull, con l’idea di fondo di volersi prendere una pausa come allenatore; il suo profilo, qualora decidesse di rimettersi in pista, farebbe gola praticamente a tutti e la Roma forse, anche per possibilità economiche, non sarebbe la prima opzione che verrebbe alla mente. Dunque, perché oggi Klopp nuovo allenatore Roma è un trend? Semplice, o comunque a causa di un video che il Friedkin Group – come noto proprietario della Roma – ha postato sui social network.

KLOPP E IL VIDEO “INCRIMINATO”: RIFERIMENTO AL NUOVO ALLENATORE ROMA?

Un video che è stato pubblicato tre giorni fa, e che ora unendo i puntini (quasi letteralmente) è diventato virale. Si tratta di un filmato di pochi secondi che vuole esprimere tutto l’orgoglio per la Roma; le immagini sono quelle della squadra giallorossa che si mischiano ad alcuni luoghi simbolo della capitale d’Italia. Ebbene, ecco tali luoghi: pria il Colosseo, poi la statua della Lupa, quindi lo stadio Olimpico e, per chiudere, la basilica di San Pietro e il Pantheon. Sono diventati virali i commenti a tale video perché, utilizzando le prime lettere di ciascuna immagine e accettando che il Colosseo sia in lingua tedesca (dunque la K di Kolosseum), la parola che si forma è proprio Klopp.

Una semplice coincidenza, un volo pindarico o davvero un indizio? Chissà: a voler fare gli avvocati del Diavolo saremmo portati a dire che se il tedesco è valido per il Colosseo allora dovrebbe esserlo anche per tutto il resto, e Lupa in tedesco si dice Wolfin. Tuttavia qui siamo ai dettagli e utilizzare la parola in italiano avrebbe nel caso reso più complicato il giochino, e va anche detto che le immagini nel video sono messe nell’ordine giusto per formare Klopp. Tra sogno e realtà il nuovo allenatore Roma sta per essere rivelato, dobbiamo aspettarci qualcosa di veramente grosso?