Juric, lite con Ugolini di Sky: “Hai detto una cag*ata”/ Video, “Con te non parlo”

Volano parole grosse nella sala stampa dello stadio San Paolo, subito dopo la partita fra il Napoli e l’Hellas Verona: Ivan Juric ha risposto in maniera stizzita alla domanda di un giornalista, e non ha nascosto il suo disappunto. A porre la questione “scottante” è stato il collega di Sky Sport Massimo Ugolini, che da anni segue per la tv satellitare la compagine campana, e che ha domandato al tecnico scaligero se avesse visto un maggior impegno dei suoi contro il Napoli rispetto alle altre recenti uscite. Juric non ha nemmeno fatto finire la domanda ad Ugolini, rispondendo: “Hai detto subito una grande cag*ta, tu devi portare rispetto”.

“Con te non parlo – ha aggiunto – io me ne vado. Non hai mai visto le nostre partite. Solo da voi succede questa roba, io non ci sto con questo atteggiamento. Noi abbiamo dato sempre il massimo, in Italia questo è inaccettabile. Il tuo pensiero è una vergogna”. Quindi ha ribadito il concetto spiegando: “Non mi sta bene che si attacchi la domanda dicendo che ci siamo impegnati di più contro il Napoli che nelle precedenti partite. Si informi, non ha visto come abbiamo giocato recentemente. Si informi, io non ci sto”.

JURIC VS UGOLINI DI SKY, IL TWEET DELL’HELLAS VERONA

L’Hellas Verona ha pareggiato al San Paolo uno a uno, decretando di fatto l’esclusione dalla prossima Champions League per la squadra di Gattuso, e dopo la domanda del giornalista di Sky il tecnico ha lasciato il collegamento nonostante il tentativo di mediazione da parte di Fabio Caressa. Juric aveva discusso anche durante il match con Kostas Manolas, che probabilmente si aspettava un atteggiamento più morbido da parte dei gialloblu: “Io faccio la mia partita, voi la vostra!”. In seguito è giunto anche il tweet ufficiale dell’Hellas Verona, che ha fatto sapere che: “Il Presidente #Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di Napoli-Verona”.

