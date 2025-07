Juric ricoverato in ospedale, come sta il tecnico

Nella mattinata di oggi ha preso il via il ritiro di diverse squadre, soprattutto quelle che hanno dovuto subire il cambio di allenatore come Roma e Atalanta, proprio la società bergamasca tramite un comunicato ufficiale ha dato la notizia di Ivan Juric ricoverato in ospedale nella giornata di oggi per un’infiammazione alle vie respiratorie che non gli ha permesso di iniziare la sua nuova esperienza. Il tecnico serbo è stato portato al presidio ospedaliero Bolognini di Seriate in quanto l’infiammazione ha subito una complicazione per l’infezione batterica dell’epiglottide.

Il quadro clinico del tecnico è in netto miglioramento secondo quanto comunicato dalla società ma non gli sarà permesso seguire l’inizio della preparazione della squadra che sarà quindi affidato al suo staff di preparatori atletici e tattici che proveranno a portare le nuove idee tattiche, che non si distaccano molto da quelle di Gasperini. Quando Juric verrà dimesso potrà riprendere a fare il suo lavoro e raggiungere la squadra a Zingonia dove si tiene il ritiro dell’Atalanta, la società si aspetta che questo accada nei prossimi giorni così che il nuovo allenatore non perda troppo tempo con i nuovi giocatori.

Juric ricoverato, salta l’inizio del ritiro della Dea

Juric ricoverato in ospedale e quindi impossibilitato a conoscere la sua nuova squadra e creare un gruppo forte, uno degli aspetti principali delle sue squadre che si è potuto vedere a Torino e Verona e che invece a Roma non è stato in grado di creare per i caratteri forti dei giocatori in rosa e per il poco tempo che aveva a disposizione. Le avventure in giallorosso e quella successiva in Inghilterra pongono molti dubbi nei tifosi atalantini, ma la scelta del tecnico era quella più sensata per non allontanarsi troppo dai dettami tattici di Gasperini che in questi anni hanno portato sempre ottimi risultati.

L’Atalanta inizia il ritiro con grosse lacune nella sua rosa, infatti ai bergamaschi manca ancora un attaccante che vada a prendere il posto di Retegui ceduto in Arabia Saudita ma anche un esterno per la fascia sinistra che possa essere il titolare o uno per la fascia destra che dia il cambio a Bellanova. Rimangono poi i dubbi sulla permanenza di altri giocatori importanti, in particolare Lookman ed Ederson ma anche Scalvini, ognuno di questi non è un incedibile per la dirigenza e con la giusta offerta potrebbe lasciare Bergamo per essere sostituito da altri giocatori.