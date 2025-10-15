Chi sono Jurka e Šefik, genitori di Zlatan Ibrahimovic: i due hanno divorziato quando il calciatore aveva appena due anni. Un'infanzia non semplice

La storia di Zlatan Ibrahimovic parla di un’infanzia non semplice. I suoi genitori, immigrati dalla ex Jugoslavia, si sono trasferiti in Svezia. Nel suo cognome, appunto Ibrahimovic, sono contenute le sue origini, che sono croate, bosniache e slave. La mamma di Zlatan Ibrahimovic, Jurka, e il papà, Sefik, si sono separati quando l’ex attaccante era appena un bambino: Zlatan aveva infatti solamente due anni quando i due hanno deciso di divorziare. A soffrire particolarmente per quell’addio sono stati i figli, ben sei: tra questi, Zlatan, che aveva appena 2 anni.

L’infanzia del piccolo Ibrahimovic non è stata affatto semplice. Cresciuto senza un riferimento e una guida, ha commesso diversi reati, rubando nei magazzini della zona. Cresciuto infatti a Rosengard, il quartiere ghetto di Malmoe, ha dovuto fare i conti con un contesto non propriamente semplice nel quale crescere. Il tutto, però, continuando a coltivare un sogno, quello di diventare un calciatore per lasciare un giorno quel quartiere troppo stretto per lui.

Chi sono i genitori di Zlatan Ibrahimovic: cresciuto con il papà dopo il divorzio

Dopo il divorzio dei suoi genitori, Zlatan Ibrahimovic è cresciuto con il papà, che ha lavorato tanto e in maniera instancabile per crescere i suoi figli. Nonostante ciò, come raccontato proprio da Ibra, “il nostro frigorifero non era mai pieno, non avevamo tanto da mangiare ma faceva di tutto per darci le alternative giuste”.

Proprio il papà di Ibrahimovic ha sostenuto il figlio nella sua decisione di giocare a calcio, facendo non pochi sacrifici per aiutarlo a realizzare il suo sogno. “Se non avevo soldi per andare agli allenamenti me li dava lui e non pagava l’affitto del mese” ha rivelato Zlatan, che proprio grazie ai sacrifici del papà è riuscito a diventare un idolo a livello mondiale, ripagandolo di ogni ora passata a spaccarsi la schiena per lui.

