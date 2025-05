Medagliati di Pechino Express 2025, la mentalità vincente di Jury Chechi e Antonio Rossi li premia

Jury Chechi e Antonio Rossi non perdono l’entusiasmo e la sana competitività e per questo si apprestano a vivere la finale di Pechino Express 2025 con questo spirito. Qualità che ai Medagliati non sono mai mancate nel corso di quest’edizione e che li ha portato dritti dritti alla decima e ultima tappa del reality itinerante. Nella scorsa puntata i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, infatti, si sono confermati due grandi campioni. Soprattutto dal punto di vista mentale, i due concorrenti hanno dato ancora una volta prova di voler gareggiare seriamente e di provare a vincere quest’edizione di Pechino Express.

Gareggiano con grande determinazione, ma anche con leggerezza, generosa, tanta buona volontà. Non si prendono troppo sul serio e quando ritrovano a sorpresa Fabio Caressa sono bravi a non farsi distrarre. O quantomeno provano a limitare i danni. Particolarmente intenso è stato proprio il momento con Fabio Caressa, i due sportivi hanno approfittato del momento per lasciarsi andare ai ricordi delle loro imprese sportive, le loro vittorie ma anche i momenti complicati e difficili che hanno dovuto superare.

Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati di Pechino Express 2025 scaldano i motori per la finale

I Medagliati superano brillantemente le prove della nona tappa di Pechino Express 2025, anche se quando si tratta di usare la memoria risultano un po’ meno fluidi. Si rifanno decisamente in bicicletta, guadagnando tempo grazie ad una spinta veramente degna di nota. Non mancano gli ostacoli lungo il percorso, ma Jury Chechi e Antonio Rossi non si perdono mai d’animo e puntano al traguardo con la massima determinazione.

Arrivano al Libro secondi e si beccano un malus che precede un “attacco” di alcune scimmie e scimmiette esuberanti, prima di “scivolare” felici e soddisfatti sul tappeto rosso al secondo posto. L’ultima tappa può essere loro, a patto che mantengano la stessa mentalità vincente e che la sfortuna non si metta ad ostacolarli troppo come accaduto la scorsa settimana.

