Jussie Smollett, star Empire “Simulò aggressione razzista”/ Tribunale “E’ colpevole”

Jussie Smollet, noto attore americano, famoso in particolare per la serie tv Empire, è stato ritenuto colpevole di aver simulato un aggressione razzista e omofobica nei suoi confronti. I fatti risalgono al 2019, quando l’afroamericano, precisamente a gennaio di due anni fa, aveva spiegato di essere stato assalito nella notte da due uomini con addosso una maschera, mentre stava camminando nei pressi della sua abitazione in quel di Chicago. Dopo la denuncia è scattata un’indagine, e gli investigatori, anche attraverso l’acquisizione delle immagini di sorveglianza delle telecamere presenti nella zona della presunta aggressione, sono arrivati alla conclusione che l’attore si sia inventato di sana pianta qualsiasi cosa.

E così per Jussie Smollett, 39enne, è arrivata la ‘condanna’ da parte del tribunale di Chicago, e l’episodio ovviamente ha provocato grande polemica, “un’ondata di indignazione nel paese”, scrive il quotidiano Repubblica, anche perchè lo stesso artista aveva ricevuto il sostegno di numerose personalità del mondo politico e culturale subito dopo “l’aggressione”.

JUSSIE SMOLLETT COLPEVOLE: INGAGGIO DUE FRATELLI PER FARSI AGGREDIRE

Ora l’ex attore di Empire rischia grosso, visto che si potrebbero aprire per lui le porte del carcere, fino ad un massimo di tre anni di reclusione. Stando al quotidiano Repubblica, comunque, Jussie Smollett potrebbe essere ‘graziato’ e quindi condannato alla libertà vigilata e al servizio civile, evitando così di finire dietro le sbarre. L’attore si è in ogni caso dichiarato non colpevole, ma la corte non gli ha evidentemente creduto.

La pubblica accusa gli ha infatti contestato di aver ingaggiato due conoscenti, i fratelli Olabinjo e Abimbola Osundairo (che hanno ammesso di essere stati pagati 3.500 dollari) , per inscenare un’aggressione al grido di ‘Make America Great Again’, il famoso motto dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Jussie Smollet ha quindi agito per “scopi politici”, cercando di sollevare, in maniera sbagliata, un tema molto sentito nell’ultimo anno oltre oceano come quello delle minoranze etniche. Inoltre, lo stesso ha spiegato di voler attirare su di se un po’ di visibilità per crescere anche dal punto di vista lavorativo. A questo punto non ci resta che attendere la prossima udienza per vedere come evolverà questa vicenda.

