Justice League/ Film oggi su Italia 1: trama e curiosità (23 gennaio)

Programmazione Italia 1 prevede per la prima serata di giovedì 23 gennaio alle ore 21:20 la messa in onda del film di genere azione fantascienza Justice League. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2017 con soggetto tratto dal fumetto di Gardner Fox in collaborazione con Zack Snyder e Chris Terrio con quest’ultimo che sia anche occupato della sceneggiatura in collaborazione con Joss Whedon. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso Zack Snyder, le musiche della colonna sonora sono state composte da Danny Elfman e i costumi di scena sono stati ideati e realizzati da Michael Wilkinson. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi tra cui Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller e Jason Momoa.

Justice League, la trama

Molte migliaia di anni fa il mondo era stato messo fortemente a rischio per via di una invasione aliena portata avanti dal perfido Steppenwolf ed il suo tremendo esercito composto da parademoni. Il suo fu un attacco drammatico per la terra in una battaglia diventata epica durante la quale gli uomini riuscirono a trovare il supporto e la forza di respingere l’attacco grazie al coraggio e alla forza di altre forze congiunte alle loro tra cui le ammazzoni, le divinità greche e gli atlantidei. Durante la battaglia dunque il terribile alieno viene sconfitto e nella veloce fuga per far ritorno sul suo mondo perde le cosiddette tre scatole magiche che erano il segreto del suo straordinario potere. Alcuni secoli più tardi la terra sembra nuovamente esposta a questo genere di rischio in quanto Superman, facendo leva suoi superpoteri, si rende conto che le tre scatole sono state nuovamente azionate e che quindi Steppenwolf sta per far ritorno sulla Terra in maniera tale da ridurla in cenere e vendicare quanto fatto in passato. Una prima battaglia purtroppo vede le amazzoni essere sconfitte dall’esercito dell’alieno e fanno soltanto in tempo ad avvertire le altre forze del mondo di organizzarsi per una terribile battaglia. Wonder Woman decide insieme a Pac-man e allo stesso Superman di dover mettere insieme una sorta di squadra speciale composta da incredibili supereroi con lo scopo di riuscire a distruggere una volta per tutte questa minaccia per l’intero mondo. Verranno reclutati alcuni guerrieri straordinari dotati di grandissimi poteri che dovranno mettersi al servizio del bene dell’umanità. Sarà una battaglia straordinariamente complessa e drammatica durante la quale non mancheranno i colpi di scena e soprattutto le gesta eroiche di alcuni dei paladini che si sacrificheranno per il bene dell’umanità.

Cast e curiosità

Tra i principali protagonisti l’attrice e modella israeliana Gal Gadot nata il 30 aprile del 1985 è diventata nel 2004 Miss Israele per poi prendere parte a Miss Universo. Per quanto riguarda la sua carriera cinematografica nel 2009 con la partecipazione delle riprese del film Fast & Furious Solo parti originali per la regia di Justin Lin. Nel corso degli anni successivi ha quindi preso parte ad altre pellicole di grande successo tra cui altri capitoli della serie di Fast and Furious, Innocenti bugie, Notte folle a Manhattan, Codice 999, Batman v Superman Dawn of Justice, Le spie della porta accanto, Wonder Woman, Between Two Ferns – Il film e Wonder Woman 1984 in uscita proprio in questo 2020.



