Justice League, film su Italia 1 della DC Extended Universe

Lunedì 10 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action fantasy del 2017 dal titolo Justice League. La pellicola è prodotta in collaborazione da Warner Bros. Pictures e DC Films ed è diretta dal regista Zack Snyder, che aveva già curato le riprese di altri lungometraggi del DC Extended Universe, quali L’uomo d’acciaio (2013) e Batman v Superman (2016).

Il film Justice League vanta un cast corale d’eccellenza, in particolare: Ben Affleck / “Batman/Bruce Wayne”, Henry Cavill / “Superman”, Jason Momoa “Aquaman”, Gal Gadot “Wonder Woman/Diana Prince”, Ezra Miller “The Flash/Barry Allen” e Ray Fisher “Cyborg”.

La trama del film Justice League: come vincere sul male e riportare in vita Superman

La storia di Justice League riprende le vicende avvenute in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e ci permette di ritrovare il nostro gruppo di eroi impegnato ancora una volta a combattere il male.

Nel capitolo precedente, Superman era stato ucciso, e ora il crudele Steppenwolf, con i suoi demoni, è riuscito a tornare di nuovo sulla Terra.

L’alieno riesce a mettere le mani su una delle tre Scatole Madri che migliaia di anni prima era stato costretto ad abbandonare sul pianeta ed è deciso a recuperare anche le ultime due rimaste (una nascosta ad Atlantide e un’altra in un luogo misterioso sulla Terra) per sottomettere l’intera umanità al suo potere.

La regina Ippolita avvisa immediatamente sua figlia Wonder Woman e così quest’ultima decide di allearsi con Batman nel tentativo di fermare gli oscuri piani di Steppenwolf.

I due convocano anche Cyborg, Aquaman e The Flash con la speranza di riuscire a trovare un modo per fare tornare in vita anche Superman.

Intanto il loro nemico recupera anche la seconda Scatola Madre e il gruppo di eroi tenta per la prima volta di fermarlo.

Il loro avversario, però, è troppo potente e i protagonisti sono costretti a ritirarsi.

Senza l’aiuto di Superman non hanno alcuna possibilità di avere la meglio su Steppenwolf, così Batman propone al resto del gruppo una soluzione alternativa: recuperare, prima del loro nemico, l’ultima Scatola Madre rimasta e utilizzarla per salvare l’uomo d’acciaio. Riusciranno a portare a termine la loro missione anche questa volta? E quale sarà il destino di Superman e dell’intera umanità?