Justice League/ Video, su Italia 1 il film con i supereroi (oggi, 14 febbraio)

Justice League va in onda oggi, domenica 14 febbraio, a partire dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film di fantasia/fantascienza legato al mondo dei super eroi più amati di sempre dal pubblico del grande schermo. Il film, uscito nelle sale cinematografiche a novembre del 2017 e diretto da Joss Whedon e Zack Snyder, è prodotto dalla leggendaria DC Comics che divide lo scettro delle più famose case editrici di fumetti insieme all’altrettanto celeberrima Marvel. Justice League, distribuito in Italia dalla Warner Bros è il prosieguo del famoso Batman vs Superman uscito, nel 2016.

Il film vanta ovviamente un cast d’eccezione: Ben Affleck interpreta Batman/Bruce Wayne, Henry Cavill veste i panni dell’uomo d’acciaio Superman, il sex symbol Jason Momoa è Acquaman, la bellissima Gal Gadot interpreta Wonder Woman/Diana Prince, Ezra Miller è The Flash/Barry Allen e Ray Fisher nei panni di Cyborg.

Justice League, la trama

Justice League, come tutti i film di super eroi, contrappone il bene al male per la salvezza dell’intera umanità. Superman è morto (alla fine di Batman vs Superman) ed il malvagio Steppenwolf ne approfitta per ritornare sul pianeta Terra con la sua schiera di demoni al seguito.

Una volta recuperata la prima Scatola Madre dall’Isola Paradiso, Steppenwolf è pronto a soggiogare il mondo sotto il suo dominio ma per completare il suo piano malvagio dovrà recuperare altre due scatole: una situata nelle profondità del mare in Atlantide e l’altra custodita da qualche parte sul pianeta Terra. Wonder Woman viene avvisata del pericolo imminente da sua madre, la regina Ippolita, e decide quindi di incontrare Bruce Wayne per pianificare una strategia per sconfiggere Steppenwolf. Il piano è quello di riunire gli altri tre super eroi, The Flash, Acquaman e Cyborg e trovare un modo per riportare in vita Superman.

Nel frattempo Steppenwolf riesce a recuperare l’altra Scatola Madre da Atlantide ed i cinque super erori si riuniscono per fronteggiare una prima volta il loro avversario malvagio. Purtroppo Steppenwolf è troppo forte per i nostri eroi i quali sono costretti a rimandare lo scontro decisivo.

La mancanza di Superman è forte e senza di lui il mondo intero è destinato a scomparire per sempre. Batman decide a questo punto di giocare l’ultima carta per la salvezza proponendo al resto della Justice League di tentare l’impossibile: usare la terza ed ultima Scatola Madre per riportare in vita Superman, ma le probabilità di fallimento sono alte. Come si evolverà la storia dei nostri cinque super eroi? Riusciranno a riportare in vita Superman per tentare di sconfiggere definitivamente Steppenwolf e riportare la pace sulla Terra?

