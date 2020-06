Justin Bieber accusato di violenza sessuale/ I racconti di due donne sui social ma…

Justin Bieber accusato di violenza sessuale e stupro da due donne diverse. Hanno rotto il silenzio nelle scorse ore, raccontando su Twitter quanto accaduto qualche anno fa. Il caso è scoppiato quando una ragazza di nome Danielle ha pubblicato un racconto da cui emerge che l’artista l’avrebbe molestata. La ragazza ha scritto di aver preso coraggio ascoltando la denuncia di un’altra ragazza, anche se non riguardava Justin Bieber. E così ha deciso di rendere pubblico anche il suo cognome, sentendosi pronta per venire del tutto allo scoperto. «Tu mi conosci. Lo so che ti ricordi di me», ha scritto. I fatti risalirebbero al 9 marzo 2014, quando Justin Bieber era in concerto nella città di Houston. L’artista si sarebbe poi recato in un bar, dove Danielle si trovava insieme ad altre due amiche. Dopo aver fatto delle foto con lui e aver chiacchierato, le ragazze sono state invitate in albergo da Justin e i suoi amici. Le tre hanno accettato, ma poi sarebbero state separate in hotel. Danielle nel suo racconto aggiunge che Justin Bieber le avrebbe chiesto di non raccontare nulla di quello che stava accadendo.

Dopo aver conversato un po’, Justin Bieber avrebbe cominciato a baciare la ragazza per poi spingerla sul letto. La giovane ha anche raccontato alcuni dettagli di come sarebbe avvenuta la violenza sessuale e di sentirsi in colpa nei confronti di Selena Gomez, che all’epoca era la fidanzata del cantante. Quindi, ha precisato che quel rapporto non sarebbe stato consenziente. Qualche ora dopo questo racconto choc sui social è spuntato quello di un’altra ragazza, Kadi, che ha accusato l’artista canadese di molestie. Stavolta i fatti sarebbero avvenuto nel maggio 2015 a New York. Anche lei ha pubblicato la sua versione su Twitter ed è stata molto dettagliata, con chat e messaggi scambiati con altre persone quella notte. Ma si tratta di accuse tutte da verificare. Dal canto suo, Justin Bieber non ha replicato, ma pare che Alison Kaye, presidente di SB Projects di Scooter Braun, ha fatto sapere che il cantante non avrebbe alloggiato nell’hotel menzionato da Danielle, ma in un altro. Ma sarebbero emerse altre incongruenze: Kadi nel giugno 2015 scriveva di non aver ancora incontrato Justin Bieber, il quale il 4 maggio 2015 era al Met Gala e il giorno dopo a Los Angeles. Il caso però è destinato a far discutere.

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020





