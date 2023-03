Justin Bieber cancella il Justin World Tour/ Spunta il motivo choc

Justin Bieber annulla le date del Justin World Tour: cresce la preoccupazione per via della sindrome della popstar

Justin Bieber sospende il Justin World Tour 2023 e preoccupa i fan, sulla scia della rivelazione della sindrome diagnosticatagli di recente. La popstar di Baby annunciava di recente, via social, lo stop ai concerti live, per effetto della diagnosi di un disturbo di cui é rimasto vittima. Si tratta della sindrome di Ramsay Hunt.

Il cantante aveva interrotto le esibizioni dopo la diagnosi ricevuta della sindrome di Ramsay. Una notizia che tra i conseguenti rinvii e stop dell’evento musicale pop più atteso -il Justin World Tour- vedeva poi bloccati anche i due concerti previsti in Italia, per il 27 e 28 gennaio 2023, alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, mai recuperati. E ad avvalorare il blocco definitivo di tutti i concerti in cantiere per Justin Bieber é ora un dettaglio social.

Dai profili della popstar canadese -che tra i fan nel mondo annovera anche LDA, il più giovane tra i Big di Sanremo 2023- é sparita ogni traccia dai post pubblici delle date del tour annunciate di recente, dalla global star. Segno che non vi sia più alcun spazio previsto per il Justin World Tour, a discapito dei fan del canadese.

Lo stesso Justin Bieber dava annuncio del primo stop del tour, con parole che facevano di lì a poco il giro del globo, preoccupando non poco i fan della popstar, che ora temono l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Questo, vista l’ennesima notizia di blocco dai live che ora é diramata in tutto il mondo: “Per l’aggravarsi dei sintomi non sarò in grado di continuare – rilasciava per iscritto Justin Bieber via Instagram – ho dato tutto quello che potevo ma ora devo riposare. Dopo un primo periodo di riposo e dopo aver consultato i miei medici, la mia famiglia e il mio team, sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Mi sono esibito in sei spettacoli dal vivo, ma mi è costato tanto. Al concerto di Rio ho dato tutto quello che potevo. Mi sento esausto e credo che adesso sia arrivato il momento di dare priorità ai miei problemi di salute”.

E a giugno 2022, inoltre, Justin Bieber mostrava attraverso dei contenuti video postato via social i sintomi della paralisi dei muscoli facciali, dipesi proprio dalla sindrome diagnosticatagli dai medici: “E’ una forma di virus che attacca il nervo dell’orecchio e quelli facciali e che ha causato una paralisi – spiegava ai follower, stimati almeno in un seguito social di 240 milioni -. Come potete vedere il mio occhio non si chiude, non posso sorridere da questo lato”.

Tuttavia, nelle ore segnate dal suo compleanno, Hailey Baldwin si lascia immortalare in un post celebrativo con l’amata popstar festeggiata, Justin Bieber, che può quindi godersi tutto l’amore della modella, nello stop del tour.

