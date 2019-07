Justin Bieber come Michael Jackson/ Dorme in una camera iperbarica: ecco perché

Se ti chiami Justin Bieber, sei famoso in tutto il mondo e hai un conto in banca a sei zeri puoi permetterti di tutto. E così, esattamente come tanti altri vip, anche Justin Bieber è un amante delle stranezze. Attraverso una foto che ha portato a casa quasi tre miioni di like e migliaia di commenti, infatti, Justin Bieber ha confessato di dormire in una camera iperbarica. La confessione della popstar canadese che ha conquistato il successo quando era giovanissimo riuscendo a mantenerlo nonostante la sua arte musicale abbia inevitabilmente subito dei cambiamenti, ha scatenato la reazione dei suoi 114 milioni di followers che si sono chiesti quale sia il motivo che spinge il cantante a dormire in una camera iperbarica non solo quando è a casa, ma anche quando è in viaggio.

Justin Bieber: ecco perché dorme in una camera iperbarica

Normalmente, le camere iperbariche si usano in ospedale per curare determinate patologie, soprattutto respiratorie. Justin Bieber, invece, la usa per dormirci perchè lo fa riassare e lo fa sentire tranquillo. Il cantante, infatti, ne ha una anche da viaggio. Si tratta di una sorta di sacco a pelo cilindrico in cui vi è un’alta concentrazione di ossigeno. Bieber è convinto che dormirci gli allungherebbe la vita. La popstar canadese, però, non il è primo ad utilizzare la camera iperbarica come stanza da letto. Prima di lui, infatti, anche Michael Jackson aveva raccontato di utilizzarla per riposarsi e rigenerarsi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA