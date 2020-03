Justin Bieber, diretta su Instagram con una fan ma è nuda/ “Piacere di conoscerti…”

Justin Bieber, come molti altri artisti, sta intrattenendo i fans durante la quarantena per l’emergenza coronavirus. La popstar si è rifugiata nella sua casa canadese insieme alla moglie Hailey Baldwin. A bordo del suo jet privato è riuscito a lasciare Los Angeles prima della chiusura dei confini americani tornando in Canada. Chiuso nella sua casa in campagna, Justin Bieber, ogni giorno, regala ai suoi milioni di fans una diretta Instagram. Oltre a rispondere alle domande, a chiacchierare su vari argomenti, Bieber, esattamente come stanno facendo in Italia tanti artisti, chiama in diretta i fans regalando loro dei momenti indimenticabili. Nel corso dell’ultima diretta, però, Bieber si è ritrovato di fronte all’immagine di una fan completamente nuda a letto.

JUSTIN BIEBER, LA DIRETTA INSTAGRAM CON UNA FAN NUDA A LETTO

Durante la sua ultima diretta Instagram, Justin Bieber, tra le tante richieste ricevute, ha scelto di condividere la diretta con una ragazza ritrovandosi di fronte ad un imprevisto. La ragazza, infatti, ha risposto alla chiamata in diretta facendosi trovare nuda a letto. La giovane, poi, quando si è accorta che a chiamarla era stato il suo beniamino, è caduta dal letto per nascondersi. Bieber, però, di fronte all’immagine della sua fans, non ha battuto ciglio e ha cercato comunque di metterla a suo agio scambiando qualche parola con lei. “Ehi ciao, ma adesso perché ti nascondi? Questa cosa è tutta strana, ma piacere di conoscerti in ogni caso”, ha detto Bieber scatenando l’entusiasmo degli altri fans che hanno poi diffuso il video del momento diventato virale.



