Justin Bieber e La sindrome di Ramsay Hunt/ Ha cancellato il tour mondiale

Justin Bieber cancella definitivamente il tour mondiale 2023 “Justin World Tour”, probabilmente a causa dei problemi di salute che da tempo lo hanno bloccato. Dopo vari rinvii, ecco la decisione definitiva: il cantante ha optato per la cancellazione del tour. Ad annunciarlo non è stato il suo staff, ma i fan, che sui social hanno postato i messaggi ricevuti dai rivenditori di biglietti che comunicavano l’annullamento delle date.

La causa della cancellazione del tour dovrebbe essere legata sempre la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt che da tempo affligge il cantante, costringendolo a vari stop. Tra questi c’è stato anche il rinvio dei due concerti previsti in Italia, il 27 e 28 gennaio 2023 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Le due date non saranno recuperate. Intanto anche sulla pagina ufficiale del cantante, sono scomparse le date.

Justin Bieber: “Continuare il tour mi è costato molto”

Come riporta TgCom24, sui social circolano i messaggi ricevuti dai fan in merito all’annullamento delle date dei concerti di Justin Bieber. In uno, postato da una fan che aveva acquistato un tagliando per il concerto di Londra, si legge: “Siamo spiacenti di informarvi che gli spettacoli di Justin Bieber previsti per l’arena O2 sono stati cancellati. Comprendiamo che rimarrai deluso e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare”.

A settembre 2022, il cantante aveva raccontato la sua battaglia contro la malattia: “All’inizio di quest’anno ho reso pubblica la mia battaglia contro la sindrome di Ramsay-Hunt, la mia faccia era parzialmente paralizzata. A causa di questa malattia non sono stato in grado di completare la tappa nordamericana del Justice Tour. Dopo essermi consultato con i miei medici, la mia famiglia e tutta la squadra sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Mi sono esibito in sei spettacoli dal vivo, ma mi è costato molto”.

